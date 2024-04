Basuras llegan hasta el techo en el Hospital Regional de Villarrica

El ambiente en el Hospital Regional de Villarrica es insalubre porque la empresa Recolectora Villarrica del Espíritu Santo SA (Recoves), representada por Eduardo Benítez, no realiza el servicio desde hace semanas, según denunció el director del centro asistencial, Dr. Cristhian Matto. Lamentó que los desechos se encuentran acumulados ya desde hace tiempo, que incluso llega hasta el techo y que a pesar de los reclamos no tienen respuesta.

“Realizamos los reclamos y las gestiones correspondientes tanto a la empresa como a la Municipalidad local, pero hasta ahora solo han dado soluciones paliativas. Sigue acumulándose la basura y ya atraen animales e insectos”, lamentó el médico.

El depósito de basuras está prácticamente al aire libre a metros del parque sanitario donde se guardan todos los medicamentos del hospital. Debido al tiempo que se encuentra acumulado y las lluvias registradas, el lugar expide un olor nauseabundo que atrae a los animales y moscas.

El encargado de desechos patológicos del hospital, Jorge Villalba, aclaró que entre el montículo de basura que se observa

no incluye residuos patológicos. “Estas bolsas corresponden a las basuras, como pañales, guantes, tapabocas, restos de comidas, entre otros, que llegan de todos los servicios, son cerca de 150 bolsas por día. Las basuras patológicas están resguardadas en otro lugar y esos si se retiran en forma”, indicó.

“Embolsado incorrecto y falta de espacio para vehículo”

El gerente de Residuos Recoves SA, Eduardo Benítez, indicó que el principal problema de la acumulación de basura en el hospital es la falta de embolsado correcto y un espacio para el ingreso de los camiones para la recolección.

“Hay basuras esparcidas en todo el piso, no están embolsados. Nosotros llevamos las que están embolsadas correctamente y en algunos casos hasta juntamos las que están esparcidas, pero, el problema no es solo eso, sino que muchas veces no podemos acceder con los camiones hasta el lugar porque hay varios vehículos como ambulancias y otros estacionados allí . Eso nos hace perder tiempo, tampoco podemos quedar todo el día ahí, tenemos otras recolecciones”, se excusó Benítez.

Explicó que la empresa también ha solicitado la Cuarta Región Sanitaria la apertura de un portón que conecte directamente a la calle para facilitar el retiro de los residuos del hospital, pero que no hubo respuesta favorable tras los constantes cambios de directivos. También mencionó que al centro asistencial no se le cobra ningún canon por la recolección que se realiza una o dos veces por semana, dependiendo de la urgencia.

