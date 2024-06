“Hay excusas que matan”: campaña del Gobierno, con inconsistencias para su aplicación

Ayer, el Gobierno lanzó una campaña de “Estrategia integral para la protección de la familia”, que busca que vecinos, amigos y familiares de víctimas de violencia no duden en llamar al Sistema de Emergencia 911 ante una situación que ocurra ante sus ojos; sin embargo, no están definidos los signos a tener en cuenta para la denuncia, cómo se aplicará ni qué medidas se tomarán hacia las personas que no comuniquen.