Salud evaluará trabajos en USF ante aglomeración en hospitales, dice ministra Barán

Durante las últimas semanas, el incremento de cuadros respiratorios ha generado una aglomeración de pacientes en los principales hospitales públicos de Asunción y otros regiones sanitarias. Ante la queja de los usuarios, la doctora María Teresa Barán, responsable del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), afirmó hoy que han decidido iniciar una evaluación de las Unidades de Salud Familiar (USF), considerando que estas deben ser filtros en la asistencia médica.

“En Limpio, por ejemplo, tenemos 20 Unidades de Salud Familiar aparte de su hospital distrital. Vamos a empezar a evaluar y controlar el trabajo que hacen, porque (USF) deberían ser un filtro para que el paciente no vaya al hospital”, dijo Barán, que fue recibida esta mañana por el pleno de la Cámara de Diputados, para hablar de la postura de Paraguay sobre el tratado de pandemias y otros temas sanitarios.

La ministra aseguró que están realizando un trabajo de equipo y coordinación desde el Viceministerio de Redes y Servicios, con todos los directores regionales para evitar largas esperas en los hospitales públicos. Afirmó que tal situación se da actualmente por el incremento de casos de virus respiratorio.

Salud Pública mejoró calidad de gastos, afirma Barán

En diálogo con los medios de comunicación, la ministra de Salud destacó también que están pagando en forma las deudas con las empresas farmacéuticas, por lo que no hay desabastecimiento de insumos y medicamentos. Refirió que Salud Pública ha pagado unos US$ 300 millones a los proveedores y que, mediante el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), disponen de US$ 25 millones al mes para pagar deudas.

Asimismo, dijo que han logrado reducir gastos, mejorando los criterios en las licitaciones públicas. “Este año tenemos un 44% de ejecución presupuestaria en todos los procesos licitatorios que hemos iniciado; hemos mejorado la calidad del gasto y pagado US$ 100 millones menos”, dijo Barán.

La ministra mencionó además, que el año pasado frenaron tres procesos de licitación del Gobierno anterior. Tras mirar y analizar cada uno de los puntos, afirmó que constataron que “no había un criterio razonable en los costos de los medicamentos”, reduciendo los gastos en casi US$ 90 millones.

“En salud pública no podemos hablar de ahorro, pero sí de mejorar el gasto. Por ejemplo, en el rubro de oxígeno hemos logrado la reducción de casi el 76%; en el rubro de prestación de servicios con terapia intensiva hemos logrado un 44% en la reducción de los costos, porque antes se pagaba G. 11 millones por día por una internación en un servicio privado”, refirió.

Sobre su encuentro con los parlamentarios, dijo que fue “grato” y “ameno”. “Hablamos de muchas cosas, de avances. No estoy contenta todavía, porque hay muchísimas brechas todavía”, sostuvo.