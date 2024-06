Carapeguá: urgen contratación de especialistas para habilitación del Pabellón de estimulación temprana

Padres de niños que precisan tratamientos específicos para su desarrollo piden que el Ministerio de Salud, la Gobernación y municipalidades concreten la contratación de un fonoaudiólogo y un fisioterapeuta infantil para el Hospital Distrital de Carapeguá. Es la única forma de que comience a funcionar el Pabellón de estimulación temprana, construido por la Gobernación en el 2022, durante la gestión de Juan Carlos Baruja (ANR).

Gerardo Giménez, joven activista de Carapeguá, mencionó que desde que la Gobernación de Paraguarí entregó la obra en el 2022 vienen realizando gestiones para el funcionamiento de urgencias para niños y de estimulación temprana. Las instalaciones precisan también sistema de climatización, precisó.

Alba Beatriz Caballero rogó a las autoridades sanitarias, municipales y departamentales que habiliten en el hospital de Carapeguá el área de estimulación temprana. Sería de mucha utilidad para los padres que tienen hijos con diferentes problemas para su desarrollo, explicó.

Caballero comentó que tiene un hijo prematuro que requiere tratamientos específicos para su crecimiento. Mencionó que algunos los realiza en el Hospital Nacional de Itauguá (HNI) y otras veces lo lleva a un centro asistencial privado con un fisioterapeuta infantil y tiene que tiene costo que su familia cubre con mucho esfuerzo.

Dijo que como padres tratan de sacar de donde puedan para costear el tratamiento de su hijo. Si habilitan el servicio en el hospital local, no solo beneficiará a su pequeño, sino también otros niños del departamento.

No se puede seguir esperando

El director del Hospital Distrital de Carapeguá, doctor Alcides Ochoa, dijo que es una preocupación de todos los ciudadanos y autoridades municipales la falta de habilitación del Pabellón de estimulación temprana y que se está gestionando con la administración central del Ministerio de Salud. Añadió que no se puede seguir esperando porque, según explican, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no cuenta con los recursos para la contratación de más profesionales.

Agregó que mientras el Ministerio de Salud designe a dos profesionales se está viendo con la Municipalidad de Carapeguá la contratación de un fisioterapeuta infantil y que la Gobernación de Paraguarí se encargue de conseguir un fonoaudiólogo. Para el área ya se dispone de pediatra especialista en estimulación temprana, una psicóloga y una licenciada enfermería.

En algunos consultorios y en la sala de juegos falta la instalación de acondicionadores de aire, indicó. Lo más importante es la contratación de fisioterapeuta, psicólogo y fonoaudiólogo, para ofrecer servicios de calidad y toda la ayuda necesaria a los bebés y niños pequeños que presenten retraso cognitivo y discapacidades de desarrollo, así como a sus familias, insistió.

El médico dijo que reiteró el pedido a las autoridades sanitarias y que tiene el compromiso de los responsables de Dirección General de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud de que se priorizará la contratación de un pediatra para urgencias y los profesionales requeridos para el área de estimulación temprana.

Opiniones de intendentes que apoya la habilitación

El Hospital Distrital de Carapeguá ocupa el segundo lugar entre los centros asistenciales de referencia en Paraguarí, precedido del Hospital de Regional de Paraguarí. Hace dos años tiene parada toda una infraestructura construida por la Gobernación.

Un grupo de intendentes decidió acompañar el pedido de pobladores y padres de niños que requieren de tratamiento de estimulación temprana en la zona. Entre los jefes comunales que apoyaron el pedido se encuentran los colorados Sergio Galeano (La Colmena), Marcelo Simbrón (Paraguarí) y Gustavo Penayo (Caapucú).

También se sumaron el concejal departamental Ariel Brítez (ANR) y el exconcejal municipal Alberto Virgilli (ANR), así como docentes y activistas sociales de Carapeguá.

El intendente Gustavo Penayo Arce (ANR) señaló que conseguir la habilitación del Pabellón estimulación temprana en el Hospital Distrital de Carapeguá es una causa departamental. Dijo que ya no puede esperar la contratación de un fonoaudiólogo y fisioterapeuta infantil.

Se despachó contra la directora de la Novena Región Sanitaria, Dra. Auria Villalba. “Nos está avergonzando en la zona porque es la que tendría que estar gestionando y viendo lo que falta en los hospitales y dar prioridad a estas cosas y no lo hace. Aquí pueden venir niños de los diferentes distritos para su atención en estimulación temprana”, indicó.

El concejal Ariel Brítez (ANR) dijo que solo se pide dos salarios de profesionales para atender a los niños. Añadió que es un tema que debería solucionar la Novena Región Sanitaria, que tendría que haber insistido y dar prioridad. La gobernadora () dijo que iba a venir a verificar la zona y se espera que decida respecto a la contratación de profesionales, dijo.

Exconcejal municipal de Carapeguá, Alberto Virgilli (ANR), señaló no es una causa justa lo que reclama la ciudadanía porque no puede ser que desde el 2022 no se haya atendido el reclamo de la contratación de dos profesionales.