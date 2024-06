Condenan a 17 años de cárcel a militar por abuso sexual de su hijastra de 13 años de edad

El Tribunal Colegiado presidido por Fabiola Quintero y los miembros: Hugo Ignacio Ríos Alcaraz y Pedro Nazer, en juicio oral y público concluido ayer en el Palacio de Justicia de este municipio, declaró culpable al militar por la comisión del hecho punible de “abuso sexual en niños”.

El delito que había ocurrido en la compañía Mbaritu de Yaguarón fue denunciado en setiembre del 2022, cuando la víctima tenía 13 años de edad. La madre reveló que se enteró de lo sucedido con su hija, luego de que la menor había salido de su hogar al mediodía para ir a participar de un evento del colegio.

En su alegato final el fiscal de la causa, el agente penal de la Unidad N°3, Alfredo Ramos Manzur, mencionó que la madre había relatado que el 14 de setiembre, como era las 17:00 y no regresaba su hija, salió en su busca, pero no la encontró. Luego llegó a la casa su pareja, el personal militar, y juntos salieron a buscarla en moto. Como no la encontraron, retornaron nuevamente hacia la casa.

Pero en un momento dado vieron a la menor que estaba por llegar a la casa de su abuela materna. Al reclamarle por no haber regresado a su casa y tanto ella como su padrastro estaban preocupados. En ese momento, la niña respondió a la madre que su padrastro no está preocupado por ella, sino que estaba celoso.

Víctima de abuso quiso suicidarse

Esta respuesta alertó a la mamá, quien le consultó a su pareja por qué dijo eso su hija y el hombre se hizo del desentendido. La niña le gritó al hombre: “Vos sabes qué me hacías desde niña. Ahora quiero suicidarme desde el cerro”. Ante dicha situación la madre denunció el hecho el 15 de setiembre.

El fiscal alega que está conforme porque existió el abuso sexual a la menor; se acercaron todas las evidencias de la inspección de un médico forense y una psicóloga del Ministerio Público. El acusado, al momento de la comisión del hecho, se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales y comprendía el alcance de su actuar. El condenado guarda reclusión en la Penitenciaría de Viñas Cue.