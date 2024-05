Con lanzamiento de globos y escultura de Felicita, recuerdan 20 años del crimen de la niña de las mandarinas

Autoridades municipales, de la Gobernación de Paraguarí, fiscales, docentes, alumnos y el párroco local conmemoraron hoy 20 años del crimen Felicita Estigarribia, la niña de 11 años de edad. La misma fue abusada y asesinada sobre una roca al pie del Cerro Yaguarón, un 31 de mayo del 2004.

El párroco local Cirilo Martínez instó a trabajar en la prevención de los hechos de abuso sexual y en la familia en la formación moral y ética, porque está demostrado que la solución no es crear leyes y enviar a la cárcel al supuesto autor de los hechos de abusos.

El religioso resaltó que más es importante sería prevenir, educar en la familia, en las instituciones públicas, en las iglesias y los medios de comunicación también cumplen un papel importante en la formación de conciencia de las personas.

Los presentes recordaron frente al nicho de Felicita el “Día Nacional de Lucha contra el Maltrato, el Abuso Laboral y Sexual hacia los Niños y Adolescentes“. En la ocasión, el intendente local Luis Rodríguez (PLRA), lamentó que el crimen de Felicita siga impune y acotó que según rumores el único sospechoso Fredy Florenciano Brítez, quien sigue prófugo de la justicia, estaría recorriendo este distrito.

Ministerio de la Niñez solo sirve para cargar de nepobaby

El jefe comunal refirió que la impunidad de Felicita es la representación real que que la justicia no existe y es solo para la gente que tiene poder y como ella fue humilde, hasta ahora, no se puede hacer justicia con su causa. Agregó, que las instituciones estatales, como fono ayuda 147 o 911 no funcionan y el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia no da respuesta; sirve solo para cargar de nepobaby.

A su vez gobernadora de Paraguarí, Norma Zárate de Monges (ANR), acompañó esta actividad y dijo que como mamá se siente conmovida estar a metros del lugar donde hace 20 años atrás, una niña de tan solo 11 fue asesinada.

Instó a tomar conciencia y a trabajar en la prevención de los hechos, porque después que sucedan ninguna pena y ningún castigo, sería suficiente ante tan desdeñable acto. Dijo que “todos somos responsables de los abusos de los menores, y por eso, se debe trabajar de manera interinstitucional para que no sigan ocurriendo más hecho de abusos de los menores”.

Agregó que cada tres hora un niño, una niña o un adolescente es abusado en Paraguay y el 95 por ciento de los casos suceden en el entorno familiar. Para el efecto, urge trabajar en la toma de conciencia de los padres y denunciar los hechos que uno conoce, caso contrario, nos volvemos cómplices.

Se comprometió realizar algunas mejoras donde se encuentra el nicho de Felicita, mientras se siga aguardando que el crimen de Felicita sea aclarado para que ella descanse en paz. En el lugar también llegó la madre de una estudiante quien fue abusada por el director, pidió que el expediente fiscal vuelva a Yaguarón, para que ella pueda seguir la causa que fue a parar a la Unidad Fiscal de Ybycuí.