San Juan Nepomuceno: indignación de pobladores por mutilación de árboles

Los pobladores observaron con indignación e impotencia la mutilación de los añosos árboles nativos, que están al costado del templo parroquial de la Iglesia de San Juan Nepomuceno (donde está ubicado un parque infantil), que fueron cultivados hace más de 30 años, durante la administración municipal del colorado Reinaldo Martínez Vargas (1991-1996). Era la arboleda más hermosa que generaba un microclima diferente en la zona céntrica de la ciudad.

Según los datos, los vecinos, desde un tiempo atrás venían solicitando la poda de formación de los árboles nativos del patio de la parroquia, para un mejor aprovechamiento de los mismos y porque algunos gajos estaban sobre las calles. Sin embargo, la Municipalidad procedió a la mutilación de varias plantas y la tala de otros. No fue poda lo que hicieron, sino criminales e impunes mutilaciones, de los cuales difícilmente se puedan recuperaron esos árboles.

Ingenieros forestales señalaron que la técnica utilizada para podar no es la adecuada, porque se puede ver que las ramas se rompieron, no fueron especialistas los que trabajaron. Las heridas enormes dejadas al romperse los gajos tardarán en cicatrizarse y es posible que ya no puedan brotar, para seguir creciendo, generar oxigeno o la captura de dióxido de carbono.

Los motosierristas creyeron que estaban en el monte de donde se extraen rollos para madera, o sea dejaron los troncos parados, sin hojas, por lo que será difícil que vuelvan a tener brote y si lo hacen será en 4 o 5 años, tiempo que los lugareños sufrirán del calor en esa zona.

Terminó la vida útil de los árboles

En ese sentido, Blanca Montiel, una pobladora que realiza caminata alrededor de la parroquia dijo que indigna y da pena como se atropelló esa hermosa arboleda, con especies nativas como el manduvirá, que solamente estaban necesitando de cuidado. Escuche la justificación de los adulones del jefe comunal decir que los árboles tienen la vida útil terminada. Muchos árboles tienen 200 años y siguen generando oxígeno, de dónde sacaron esa idea del fin de vida útil de un árbol, sostuvo la pobladora.

El intendente municipal Derlis Molinas (ANR) explicó que según el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), las municipalidades pueden autorizar las podas de los árboles en la zona urbana. “Estos árboles estaban representando un peligro para los vecinos y podamos y otros decidimos sacar”, dijo.