Plazas de Asunción siguen en estado de abandono

La situación de abandono que se observa en varias plazas y áreas verdes de la capital del país, es motivo permanente de quejas de los vecinos y quienes tributan en la Municipalidad de Asunción, a cargo del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR - cartista).

En la plaza 30 de Julio, sobre Eligio Ayala y República Argentina del barrio Tembetary, esta mañana podía observarse basura por doquier, incluidos ramas y desechos orgánicos, además de bolsas plásticas y restos de recipientes para comida.

Además, el cercado perimetral está viejo; el alambrado está herrumbrado y una columna hecha de ladrillos cayó, esparciéndose por el suelo.

Para sumar al estado de abandono, la tierra tomó los camineros y los hormigueros fueron ganando terreno, distribuyéndose por todo el inmueble, lo cual complica que los niños puedan jugar con tranquilidad en el sitio. Lo único que se encuentra en buen estado son los dos bancos para sentarse.

Plazas de Asunción: “No es recomendable que los niños vayan”, dice vecino de barrio Tembetary

Los pobladores denuncian la desidia de las autoridades municipales y reclaman que el espacio se ponga en condiciones para el mayor aprovechamiento de la comunidad. Según indicaron a ABC Tv, los funcionarios de la comuna aparecen para los arreglos correspondientes solo dos veces al año.

“Si es que no pasa la Municipalidad a hacer lo que corresponde, por supuesto que eso se va a caer. Ahora mismo no es recomendable que los niños vayan porque hay muchos peligros, como los hormigueros y los juegos para niños, a los que un mantenimiento no les vendría nada mal”, dijo Raúl Matvichut, ciudadano de la zona.

Entretanto, en el parque Carlos Antonio López, Sajonia, los vecinos se habían quejado en redes sociales, durante toda la semana, de la importante cantidad de malezas y basuras que había por doquier. Tras los reclamos, finalmente esta mañana funcionarios municipales limpiaban el sector.