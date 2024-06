Pescadores exigen al intendente el pago de la licencia de pesca

Un grupo de 150 pescadores, nucleados en la Asociación de Pescadores de Gral. Díaz, se manifestó frente al edificio de la Municipalidad de esta localidad para exigir al intendente municipal, Carlos Romero (ANR - Cartista), el cumplimiento del pago por las licencias de pesca, que supuestamente se había comprometido a abonar.

Según el presidente del gremio de pescadores, Marciano Acuña, los mismos permanecerán movilizados hasta lograr su objetivo. “Nosotros venimos a manifestarnos pacíficamente para exigir al intendente que cumpla el compromiso asumido con nosotros, que es el pago de la licencia de pesca ante el MADES y no nos vamos a ir hasta lograr el objetivo”, afirmó.

Explicó que los pescadores están pasando por un momento muy difícil debido a la bajante del río Paraná. “Nosotros estamos mal económicamente, primero vino esa semana de lluvias que impidió que salgamos a trabajar; ahora se suma la bajante del río Paraná y no hay pescado, no se consigue y no tenemos plata para pagar por la licencia, estamos mal económicamente y solo tenemos tiempo hasta este fin de semana para pagar por la licencia”, indicó.

Con relación a la ayuda por parte del Gobierno, señaló que solamente reciben ayuda una vez al año en tiempo de veda. “Nosotros solamente recibimos ayuda del Gobierno una vez al año, esta vez, por las condiciones climáticas, nosotros no hemos recibido ninguna ayuda, ningún kit de alimentos. Nosotros también merecemos porque también fuimos perjudicados por el temporal”, señaló.

Intendente ausente

Con relación a este caso, buscamos al intendente municipal, Carlos Romero (ANR,Cartista), pero en la oficina de la municipalidad, la secretaria, de nombre Johana Romero, nos informó que el mismo solo hace audiencias los días martes y jueves y que no tiene un horario fijo.

Denunciado por lesión de confianza

El intendente de Gral. Díaz, Carlos Romero (ANR, cartista), enfrenta una serie de cuestionamientos por parte de un grupo de ciudadanos. Incluso, fue denunciado por lesión de confianza ante el Ministerio Público por supuesta mala administración del municipio local.

Actualmente, la fiscala Lourdes Ramírez lleva la investigación del caso y, según ella, aguarda un dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) para avanzar en el caso.

También los padres de familia de la Escuela Básica Nº 267 Gral. José Eduvigis Díaz han cuestionado el actuar del intendente municipal por la falta del almuerzo escolar en dicha institución educativa.

El jefe comunal se declaró insolvente y sin recursos para cumplir con las obligaciones, pero según la concejala Marisa Cabral (ANR), el mismo recibe transferencias del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para este efecto.