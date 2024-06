SEME: pese a intervención, servicio no mejora y trabajan apenas con 10 ambulancias

Alma Amarilla, funcionaria del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME) aseguró hoy que requieren de 40 ambulancias para un buen funcionamiento, pero que apenas tienen 10 vehículos para el traslado de pacientes. El SEME fue recientemente intervenido por el Ministerio de Salud Pública (MSPBS), pero aún así el servicio no mejora por la falta de ambulancias.

“No podemos mejorar porque tenemos vehículos que cumplieron sus años de vida. Para tener una flota nueva se requiere de mucho dinero, hacer un llamado a licitación”, indicó Amarilla a ABC TV.

La funcionaria afirmó que la ministra de Salud, María Teresa Barán, prometió hace un mes que el SEME tendría vehículos nuevos, pero aún no hay respuesta. “Los que hoy tenemos ya están prácticamente cumpliendo su etapa, tienen desperfectos mecánicos y no tenemos talleres. Solo se hacen parches, funcionan 48 o 72 horas y vuelven a entrar (al taller). Esa no es la solución”, declaró.

SEME: ambulancias caídas son un peligro

Los funcionarios del SEME resaltan también que la renovación de la flota de ambulancias es urgente, considerando que la mayoría de los vehículos están caídos y ponen en peligro la vida de los funcionarios y la ciudadanía a la que brindan el servicio.

El SEME inició actividades en 1996 con 12 móviles y en lugar de crecer para brindar un mejor servicio, hoy tienen menos ambulancias.

El pasado 28 de mayo, Salud Pública emitió un comunicado para anunciar la intervención del servicio. No obstante, han pasado casi 30 días y no hay mejoras. “Esta medida surge con el objetivo de evaluar y mejorar las condiciones actuales del servicio. Las denuncias sobre la falta de mantenimiento y reparación de las unidades de ambulancia del SEME, difundidas a través de varios medios de comunicación, han impulsado esta decisión”, dice parte del comunicado que emitido en aquel momento la cartera sanitaria.