Diben cuenta con un presupuesto de 47.800 millones y aún así hace esperar la compra de un botón gástrico

La Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), actualmente cuenta con un presupuesto de G. 47.800 millones para la compra de los insumos que las personas de escasos recursos requieren. Este recurso económico se utiliza para la compra de insumos a través de licitaciones, que es dividido en dos grupos, uno de 200 y otro de 300, y en otro de grupo 800 a través de ayuda directa, según explicó el director de la Diben, Fernando Ortellado.

Actualmente, para el grupo 800, la Diben cuenta con G. 8.000 millones para compra directa de insumos, de acuerdo a lo que explicó el director. Sin embargo, un paciente de 9 años aguarda por la compra de un botón gástrico desde el 28 de mayo de este año.

La madre del niño de 9 años, Ana Ávalos, explicó que al nacer su hijo sufrió de asfixia perinatal, y como consecuencia, el oxígeno no llegó de forma suficiente al cerebro. Mencionó que hasta los 5 años el niño podía caminar hasta que de a poco dejó de moverse. Desde ese entonces, precisa de tratamientos y fisioterapia.

“Sufre de parálisis infantil secundario. Desde los cinco años mantiene un peso de 14 kilos, hasta ahora no sube de peso, y es por eso que él está desnutrido. El otro problema que tiene es que broncoaspira todo lo que come, porque él no mastica los alimentos. Él solo succiona la comida. Actualmente está con sonda. El botón gástrico se le debe colocar porque broncoaspira mucho, y porque tiene reflujo, y por el bajo peso”, explicó la madre.

Mencionó que, debido a la condición de su hijo, visitan constantemente los hospitales. “Él casi siempre tiene neumonía. Nosotros necesitamos del botón gástrico. Va a ser un mes que solicitamos a la Diben, pero cada vez que llamo me dicen que vuelva a llamar en 15 días más, nosotros no estamos para esperar más”, lamentó la madre.

Director de Diben dice que le extraña que se le haya pasado un caso así

El director de la Diben, Fernando Ortellado, ante la consulta de cómo se procede en la dirección para la compra y entrega de los insumos, respondió que le extraña que se les haya pasado un caso así porque cuentan con suficiente respaldo económico. Explicó que hace dos meses realizaron un llamado por valor de G. 500 millones para la compra de botón gástrico, pero ningún oferente se presentó al llamado.

“Mañana, si viene la madre, le compramos lo que necesita. Hay un equipo de personas que son trabajadores sociales, que son muy sensibles a estos casos, y siempre respondemos. Me extraña, que no haya recurrido a nosotros y haya denunciado. Nosotros contamos con una caja chica para la compra de todo lo necesario”, manifestó el director.