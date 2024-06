En San Pedro la educación deambula en medio de precariedades, pero con patriotismo, se reclama

La comunidad educativa de la escuela básica 3714, San Antonio, de la localidad de Moreira Rugua, distrito de San Pedro de Ycuamandyyú, se moviliza para exigir reposición de rubro. Los padres y docentes día a día trabajan a pesar de las precariedades para poder mejorar la infraestructura, pero al no tener respuestas de las autoridades inician la movilización como último recursos, tras agotar las instancias pacíficas de pedidos y reclamos.

José Recalde, padre de familia, explicó que el director que tenía dos rubros se jubiló; “desde la dirección de educación departamental nos prometieron redireccionar un rubro y otro nos iban a devolver. Nos autorizaron traer un docente, con la promesa de darle el rubro. El profesor trabaja sin cobrar hasta ahora, no cumplen con nosotros”, explicó.

Luego se designó un nuevo director departamental y “ahora se cambió al director departamental y el nuevo que asume no nos hace caso y nos deja sin rubro, no conoce la gestión y lucha que ya hemos llevado adelante”, se quejó el padre de familia.

La comunidad educativa realiza fiesta de San Juan y torneo de integración para recaudar fondos a inverti en la reparación aula, que cae a pedazos y mejorar la institución. Cuentan con comedor, pero no funciona por falta de insumos, no cuentan con internet, ni muebles. Los padres aportan gran parte y las empresas ganaderas de la zona construyeron aulas.

El profesor Cesar Javier Parini, encargado de despacho de la escuela donde estudian niños desde el preescolar al noveno grado, dijo que el techo de la dirección cayó y clausuraron. “Nos ayudamos entre todos: los padres hacen fiesta de San Juan y torneos de fútbol para poder reparar. La Municipalidad nos regaló pintura y pudimos completar para pintar, ponemos cercado perimetral, se repara sanitarios y todo lo que se pueda hacemos”, dijo.

En la escuela, tres aulas, construyó una empresa ganadera, el MEC construyó también tres aulas, la Gobernación había construido el comedor, que no funciona por falta de insumos. Las aulas están deterioradas y necesitar refacción. “Es difícil la educación de calidad, las autoridades no responden, ponemos el máximo esfuerzo desde la comunidad, no tenemos internet, ni computadora, ni biblioteca, merienda no llega este año aún”, explicó el docente.

Roberto Sánchez, padre de familia, señaló lo que está al alcance de la comunidad lo hacen, pero sus reclamos los hacen al no poder solucionar en la comunidad. “Pedimos reposición de rubro, dos rubros tenía el director que se jubiló y llevaron nuestros rubros, queremos reposición. Están de exámenes por eso nos movilizamos, y si no resuelven la situación, a la vuelta de las vacaciones vamos a cerrar la escuela”, advirtió.

Sánchez valora el esfuerzo de toda la comunidad. “Hacemos actividades para recaudar y poder invertir en la escuela, mucho ya mejoramos. Algunos padres dan silla a sus hijos y traen para poder usar. Los sanitarios mejoramos nosotros con las actividades, algunas partes de los techos estamos mejorando”, dijo pero la reposición de rubro ya depende de las autoridades de turno.

En la escuela del “fondo” falta todo, menos las ganas y el patriotismo que día a día pone toda la comunidad.