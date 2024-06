Enrique Riera: “Paraguay es el país más seguro”, según una página web del exterior

El ministro del Interior, Enrique Riera, se basa en una página web cuya procedencia no sabe pero cree que es de España, donde se señala que Paraguay es el más seguro entre otros 12 de América Latina. Anunció que en agosto presentará las estadísticas que -a su criterio- mostrarán que los delitos disminuyeron.

Dijo que comparte los datos de la página web de un organismo internacional “que nada tiene que ver con nosotros” porque no quiere “tener secretos” ni “hacerse el misterioso”.

Estas declaraciones se dan en medio de una ola de asaltos y robos en la vía pública, comercios y domicilios, además de crímenes en todo el país, que en la actualidad no sólo son denunciados ante las autoridades, sino también en redes sociales donde se muestran las imágenes de circuito cerrado de los casos.

La ciudadanía vive la inseguridad día tras día, incluso cuando busca mayor seguridad utilizando transporte de plataforma y es asaltada.

“Me dijo un responsable de la seguridad de Uruguay que para todas las policías del mundo es muy difícil pelear contra la sensación de inseguridad, que es como un fantasma, que se siente o no se siente”, expresó.

Agregó que nuestro país tiene mucho que mejorar en materia de seguridad y que, para no dejarse llevar por opiniones subjetivas, el próximo 15 de agosto presentará un informe completo de los números que manejan de manera interna. “No sé si será como nosotros vemos, que está mejorando”, comentó.

“La sensación (de seguridad) para mí puede ser buena; para el que le robaron ayer al volver de la facultad es pésima”, refirió.

Inversión para infraestructura

“Queremos tener 5.000 policías por año, mejores equipamientos, y creemos que para fin de año vamos a lograr lo que queremos: unas 500 camionetas nuevas, porque las que tenemos tienen más de 200.000 kilómetros de uso, las que menos tienen”, añadió.

Habló de una inversión de US$ 5.000.000 en infraestructura y comunicación porque “las comisarías se caen a pedazos”.

Preocupación y riesgos asumidos por el Gobierno

Este fin de año saldrá a las calles la primera camada de policías que contará con apenas cinco meses de instrucción, ya que iniciaron los cursos en junio y para la festividad de Caacupé (8 de diciembre) ya estarán en servicio.

“Es una preocupación y riesgo asumido por el Gobierno, porque es una situación de guerra. Yo no entendía por qué la Policía no crecía, pero me di cuenta que es algo muy simple. Desde hace aproximadamente 20 años se presentan unos 7.000 candidatos pero hay cupo sólo para mil”, manifestó.

Agregó que no sabía que al mismo tiempo también se jubilaban unos 700 a 800 policías (por año), lo que generó que las fuerzas policiales no crezcan durante dos décadas, mientras que el país sí creció y las urbes se volvieron más activas, se registraron migraciones y la aparición de asentamientos.

“El delito también cambió y se agrega un componente mucho más fuerte que es la droga. Sólo en Capital y Central hay unos 90 mil jóvenes caídos en las drogas y el 80% de los delitos tienen su origen en el consumo”, resaltó.

Aseguró que los nuevos agentes de la Policía contarán con técnicas básicas y se quintuplicará la cantidad.