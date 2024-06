Habilitación vehicular: Patrulla Caminera anuncia controles estrictos a partir del 1 de julio

La Dirección Nacional de la Patrulla Caminera del MOPC recordó que el 30 de junio es la fecha límite para renovar la habilitación municipal de vehículos en la mayoría de los municipios del país.

La institución también ha confirmado que no habrá prórroga para cumplir este requisito, por lo que es fundamental que todos los ciudadanos tomen conciencia de la importancia de este documento.

Habilitación vehicular: requerirán portación física

Desde la Patrulla Caminera destacan que este documento no se encuentra disponible en la aplicación de Portal Paraguay, que permite almacenar digitalmente otros como la licencia de conducir, la cédula de identidad o la cédula verde.

Por ello, insisten en que será necesario llevar el documento físico en los vehículos en tránsito.

Multas superan los G. 500.000

Las consecuencias de no cumplir con esta normativa son graves. La ley de Tránsito y Seguridad Vial establece que la multa por no llevar, no poseer o tener vencida la habilitación municipal es de 5 jornales mínimos, equivalente a G. 538.135 (incluyendo ajustes). El vehículo también será retenido hasta que se resuelva la situación.

La Patrulla Caminera anunció que intensificará controles a partir del 1 de julio en todo el país, para garantizar la seguridad vial y el cumplimiento de normas establecidas.