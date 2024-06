IPS y Salud Pública: integración de servicios sí incluye medicamentos, dice gerente de Salud

La Resolución N° 042-009/2021 de fecha 18 de junio, que establece “las redes integradas e integrales de los servicios de salud” del Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio de Salud Pública (MSPBS), sigue generando dudas y el rechazo de los jubilados y trabajadores aportantes del seguro social.

En la citada la resolución se habla de que cada institución aportará infraestructura, talentos humanos, equipamientos y otros recursos a acordar, así como también de las adquisiciones conjuntas de bienes y servicios. Además, se indica que tanto el MSPBS como el IPS compensarán todos los servicios que presten.

El lunes último, la directora de Planificación del IPS, Patricia Giménez, había afirmado que el acuerdo de integración de servicios se rubrica desde el 2002 y aseguró que no incluye la entrega de medicamentos a pacientes no asegurados al IPS. Sin embargo, en palabras del doctor Gustavo González, gerente de Salud de la previsional, este convenio también incluye la integración de farmacias de ambas instituciones.

“IPS provee medicamentos también a no asegurados, aquellos (fármacos) que no tenga Salud Pública. Es a través de un pedido por el convenio. No es que Juan González va por su cuenta a pedir medicamentos. No puede ir un no asegurado, a no ser que sea urgencia, a solicitar medicamentos al IPS sin haber pasado antes por un hospital y hacer valer el convenio, de tal manera que eso se pueda cuantificar. En algún momento se va a cobrar eso”, respondió González a ABC.

Ministerio de Salud nos ayuda bastante, dice gerente de Salud del IPS

El gerente de Salud reconoció a ABC la gran ayuda que brinda la cartera sanitaria, principalmente en estos momentos que la previsional sufre de una gran crisis financiera y se encuentran al borde del colapso económico.

“En este momento el Ministerio de Salud nos ayuda bastante. Si nosotros no tenemos tal medicamento, recurrimos al Ministerio de Salud y por convenio se nos da para ese paciente que está requiriendo. Ellos nos están dando a nosotros cosas que nosotros también les devolvemos en forma de servicios”, aseguró González.

El gerente de Salud resaltó, por ejemplo, que el IPS hace procedimientos o brinda servicios que son de gran ayuda a la cartera sanitaria. “Los trasplantes renales que hacemos nosotros, no se hacen a asegurados solamente, se hacen también a pacientes no asegurados, que también se debe cuantificar el costo y es una forma de devolución por servicios”, dijo.

González repitió que la “integración de servicios incluye la farmacia” y que actualmente el IPS está recibiendo medicamentos oncológicos gracias a este acuerdo.