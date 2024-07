Video: roce sobre Madame Lynch genera un forcejeo entre conductores

Las situaciones de violencia se producen normalmente en el tránsito a raíz de algún roce de vehículos, reclamo o insultos previos. En un caso ocurrido recientemente se observó -gracias a un videoaficionado- la manera en que un hombre se acercó a una camioneta para recriminar a otro y exigir explicaciones sobre lo que pudo haber sido un accidente de tránsito.

De acuerdo al lector de nuestro diario, la zona donde se desarrolló el incidente fue en la avenida Madame Lynch esquina Dr. Facundo Machaín de Asunción. La grabación fue hecha en movimiento, pero además de verse el forcejeo también se escuchó lo que le expresó el que aparentemente hizo descender a uno de los protagonistas.

El video comenzó cuando el afectado fue a buscar a un chofer de una camioneta Ford que estaba estacionada cerca del paseo central. Le obligó a que se alejara del vehículo a la fuerza, mientras el conductor oponía resistencia, por lo que hubo un intenso “tire y afloje” para no ser lastimado. Trató de zafarse, pero no pudo.

Sin embargo, segundos después, el chofer que tenía una remera roja fue lanzado al asfalto. En ese momento, ambos se atajaron los brazos, mientras dos mujeres veían, sin tener la posibilidad de separarlos. Una de ellas portaba en la mano un caso de moto.

Lo que le dijo en el furioso reclamo

El que sería motociclista y fue en busca del que por poco le habría ocasionado un accidente expresó su enojo no solo con el forcejeo, sino que también usó palabras.

“¿Vos pensás que no tengo hijos que me esperan en mi casa? ¡imbécil!”, dijo justo cuando el conductor de la Ford cayó al pavimento. ¡¿Vos me querés matar, imbécil?!, insistió.

“Casi me chocaste, chera`a”, manifestó con vehemencia.

Consultamos en las comisarias 11ª Asunción y 2ª Central de Fernando de la Mora, por si tenían alguna denuncia, sobre el suceso, pero los agentes policiales dijeron que no.