Docentes de la capital de Misiones rechazan proyecto de Ley de la Función Pública

El grupo de docentes de la capital de Misiones, de la Unión Nacional de Educadores Sindicato Nacional (UNE-SN), se manifiesta en la plaza de la Ermita de San Juan Bautista, como medida de fuerza al rechazo a la Ley de la Función Pública y de la Carrera del Servicio Civil.

En ese sentido, el coordinador de la UNE-SE en esta región, Valentín Benítez, mencionó que algunos articulados de esta ley no es tan favorable al sector docente, y por esa razón, se están movilizando.

“Nos estamos adhiriendo a esta gran movilización docente pidiendo el rechazo del Proyecto de Ley de la Función Pública y de la Carrera del Servicio Civil. El rechazo es porque tenemos la certeza que nos afectarían algunos de los articulados de esta ley”, dijo, Benítez.

“Nosotros nos regimos por la ley 1725 que establece el estatuto del educador. Esta ley regula el ejercicio de la profesión del docente. Y en esta ley de la Función Pública existen apartados que derogarían ciertas reglamentaciones, y por esa razón, estamos en contra de la misma y nos estamos movilizando”, añadió.

“En el artículo 15, en el segundo párrafo del mencionado proyecto de ley, establece durante este período, el funcionario público que, en los términos previstos en el artículo 20 de la presente ley, tenga calificación reprobado en dos evaluaciones de desempeño consecutivo o alternados o no se presente a las evaluaciones en dos ocasiones seguidas o alternadas o una combinada de estas, podría ser desvinculado sin más trámites a la función pública”, señaló.

“Como también en el artículo 16 que establece, el funcionario que no apruebe el examen previsto en el inciso C, tendrá por única vez, una oportunidad para volver a rendirlo. En caso de que el funcionario afectado lo vuelva a reprobar, se dará por terminada la relación jurídica por causa justificada y la decisión no generará ninguna obligación de indemnización por parte del Estado. Por lo expresado en estos dos artículos nosotros estamos en contra ya que tenemos nuestra ley de estatuto docente y nos regimos sobre esos articulados”, manifestó Benítez.

La movilización de estos docentes agremiados a la UNE-SN de la capital de Misiones será durante toda la jornada de hoy y de acuerdo a los resultados de las reuniones que mantienen en la capital estarían continuando el día de mañana viernes, anunció Valentín Benítez.