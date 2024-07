Ley del Servicio Civil: MEC aún no llega a acuerdo con docentes porque “el diálogo sigue abierto”, asegura Ramírez

Varios grupos y sindicatos de docentes se movilizaron hoy en distintos puntos del país para exigir su exclusión de la ley del Servicio Civil, aunque algunos no descartar ir a un paro si es que no se llega a un acuerdo.

Al respecto, el titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Luis Ramírez, sostuvo que aún no se llega al acuerdo con los educadores porque “el diálogo sigue abierto” y ante esto prosiguen conversando con distintos gremios.

“No estamos cerrados a nada y lo que no pudimos hacer es cerrar la discusión y firmar ya un acuerdo. Nosotros decimos que todavía tenemos que discutir con otros gremios y no hay una única cuestión; estamos todavía trabajando e incluyendo voces”, detalló en comunicación con ABC Cardinal.

Asimismo alegó que en la ley los docentes ya se encuentran excluidos aunque de igual manera también se incluirá un “articulado pequeño” específico para la exclusión del gremio cuya medida de fuerza actual “no es un paro” y no afectaría tanto al desarrollo de clases porque son “días de cierre” ante el próximo inicio de las vacaciones de invierno previsto para este lunes.

MEC: viceministro de Culto y Ñe’ēry

Entre otras informaciones, el ministro Ramírez confirmó que todavía no se designó a un nuevo viceministro de Culto para reemplazar al historiador David Velázquez Seiferheld.

Sin embargo, resaltó que baraja dos nombres para el cargo: “uno de la casa y uno de afuera”.

En referencia al programa de lectura “Ñe’ēry” aseguró que las informaciones sobre un presupuesto de US$ 16 millones son falsas y este proyecto, que implicará a “24.000 actores y 24.000 bibliotecas”, tiene un presupuesto anual aproximado de U$S 1.200.000 a lo largo de cinco años.

“Ninguna escuela recibe dinero para el programa y hay una mala interpretación; la gente lee muy rápido y toma definiciones que se toman como verdades pero no corresponden. Que la gente sea más respetuosa al hablar porque realmente no le hacen daño al ministro, le hacen daño a los niños”, concluyó.

