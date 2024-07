Ministro de Mario Abdo suspende indagatoria ante el Ministerio Público

Para hoy a las 8:00 estaba prevista la audiencia indagatoria de René Fernández, ex ministro de Anticorrupción y de la Seprelad durante la presidencia de Mario Abdo Benítez. Sin embargo, a pedido suyo a través de su abogado defensor Osvaldo Granada Salaberry, la diligencia procesal fue suspendida. Esto en el marco de la investigación por filtración de secretos de servicio.

El ex fiscal y ex ministro René Fernández, escrito mediante, señaló que es una facultad constitucional el prestar o no declaración. Añadió, que se encuentran pendientes de resolución el recurso de reposición con apelación en subsidio que fue planteado por una de las defensas contra la providencia que admite la imputación fiscal, emanada por la jueza penal de garantías Cynthia Lovera.

En ese sentido, Fernández sostuvo que “en tanto y en cuanto no exista pronunciamiento jurisdiccional firme respecto a las actuaciones amañadas e ilícitas cumplidas por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti y denunciadas oportunamente, no haremos uso de dicha facultad de prestar declaración, en este estadio de la investigación”.

Ante esta postura asumida por René Fernández y su defensa, no se descarta que los demás coimputados también planteen suspender su audiencia indagatoria. En el caso de Carlos Arregui, está convocado para declarar el lunes 8 de julio a las 8:00, y el otro exministro de Abdo, Arnaldo Giuzzio fue citado para el miércoles 10 de julio a las 8:00.

Actualmente la causa caratulada como “Carlos Adolfo Arregui Romero y otros s/ revelación de secretos de servicios y otros”, se encuentra a cargo de los fiscales Faciola Molas, Osmar Segovia y Guillermo Sanabria, de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico.

Otros funcionarios de Abdo convocados para indagatoria

Los representantes del Ministerio Público citaron para el 12 de julio a las 8:00 a Carmen Pereira Bogado, quien está asistida en su defensa por el abogado Jorge Rolón Luna. La misma se desempeñó como directora general de Análisis Financiero y Estratégico entre 2019 y 2022, y luego como secretaria adjunta de la Seprelad, en el 2022.

En tanto que para las 8:00 pero del 16 de julio, está citado Daniel Alfredo Farías Kronawetter, cuya defensa está representada por los abogados Alfredo Enrique Kronawetter, Natalia Soledad Molinas y Hernán Dos Santos. El investigado se desempeñó como asesor de Inteligencia en la presidencia de Abdo.

Igualmente está convocado para su declaración indagatoria ante la Fiscalía, a las 8:00 del 18 de julio, Guillermo Preda Galeano, quien está asistido en su defensa por el abogado Jorge Rolón Luna. El mismo fue director de Análisis Financiero “A” en el 2018, y luego director general interino de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico, en 2022.

Por último Franciso Pereira Cohene está citado para las 8:00 del 22 de julio, defendido por el abogado Jorge Rolón Luna. El encausado fue director de Análisis Financiero “B”, entre los años 2019 y 2022.

Imputación a Mario Abdo y los demás

La imputación presentada en marzo por los entonces fiscales de la causa, Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, es por revelación de secretos de servicio (Art. 315 del CP), revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial (Art. 148 del CP), inducción a un subordinado a un hecho punible (art. 318 del CP), denuncia falsa (Art. 289 del CP), simulación de un hecho punible (Art. 291 del CP), usurpación de funciones públicas (Art. 241 del CP) y asociación criminal.

El requerimiento se dio luego de la presentaciión denuncia del actual presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, el 31 de julio del 2023. De hecho en el escrito fiscal se detalla que, HC amplió dos veces más la denuncia,.

La primera ampliación se dio el 30 de agosto del 2023, en la que denunció la filtración de información confidencial sobre un pedido de cooperación por parte de la Fiscalía de la República de Panamá, Indica que supuestamente se cometió el hecho punible de revelación de secretos de servicio.

En tanto que la segunda y última ampliación fue el 30 de octubre del 2023, en la que Horacio Cartes denunció una nueva filtración de documentos de la Seprelad a través de una página web denominada Ddos (Distributed Denial of Secrets).

La Fiscalía presenta en total 42 elementos de sospecha, entre los que resaltan algunos informes de las instituciones relacionadas a la investigación, publicaciones de medios de comunicación y las denuncias presentadas por Horacio Cartes.