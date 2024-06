Denuncia de Cartes contra Abdo: abogados hablan de “manipulación” del sistema del Poder Judicial

A criterio del abogado Felino Amarilla, el ministro de la Corte Luis Benítez Riera debería apartarse de la causa denunciada por el expresidente Horacio Cartes en contra del exministro de la Seprelad Carlos Arregui y otros exfuncionarios del Gobierno de Mario Abdo Benítez.

“El doctor Benítez Riera tiene que excusarse porque existen causales de excusación y él se está aferrando a la causa; eso es notorio y evidente. Lo llamativo es el interés del doctor de mantenerse en esta causa; es un interés muy particular que hace a fin de proteger los intereses de Horacio Cartes y Santiago Peña, eso es notorio”, detalló.

Por otra parte, el abogado denunció una “manipulación” del sistema Judisoft del Poder Judicial a raíz de publicación realizada en el diario La Nación del 30 de mayo donde se informaba que la causa se iba a “destrabar por la existencia de un informe obrante en el expediente de la Corte Suprema” y luego de esto accedieron a la página con el usuario correspondiente para acceder al documento pero no se encontró ningún informe como señalaba tal medio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ante esta situación “llamativa y preocupante” y una revisión de fechas, se pudo detectar una “evidente manipulación” porque esta quedó “impresa” al no respetar el orden cronológico de fechas en el respectivo sistema utilizado en la Corte Suprema de Justicia.

Lea más: Fiscalía arrodillada ante Cartes imputa a Abdo Benítez

Sistema es “fácilmente adulterable”

Por su parte, la abogada Cecilia Pérez sostuvo que la “preocupación” se da por la “falta de credibilidad que tiene el sistema (Judisoft)” ya que este sería “fácilmente adulterable”.

“Uno ya no tiene certeza de que cuando entra al sistema lo que está en el sistema es realmente todo lo que está en el expediente porque acá tenemos una variación de fechas; una variación de orden que no es cronológico y que aparece como por arte de magia. Aparece desordenadamente y en una pretensión de antedatar un informe que no estaba en el momento de revisar y que había sido ocultado a los abogados y a los justiciables”, concluyó.

Lea más: Cartes pretende blanquearse con imputación a Mario Abdo y sus ministros, sostiene Giuzzio