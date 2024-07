Fiscalía pide nuevo juicio en caso equipos de escucha de Senad

El recurso fue planteado por el fiscal anticorrupción en contra de la Sentencia Definitiva N° 222 del 13 de junio de 2024, que absolvió a la contadora argentina Silvia Jara Acha y los exfuncionarios de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Alberto Ferreira Martí y Hugo Danilo González, de la causa penal por presunta lesión de confianza con la compra de los equipos para espionaje en la institución.

En su apelación el fiscal Luis Piñánez resalta que el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Víctor Ortiz (presidente), Lourdes Garcete y Matías Garcete, dictó un fallo “defectuoso”, ya que se limitó a decir que no hubo lesión de confianza porque no existió perjuicio patrimonial a la Senad, pero no aplicó una condena por la producción de documentos no auténticos, a pesar de que este delito quedó probado.

Agrega que en la S.D. N° 222 los jueces de sentencia obviaron el análisis de varias pruebas sostenidas como relevantes por parte de la fiscalía, en los alegatos finales.

“La decisión del tribunal, de sostener su posición solo con algunas pruebas y no otras sin razón alguna, convierte su resolución en infundada porque solo argumenta lo que le conviene, y arbitraria, porque esta parte agraviada desconoce las razones del porqué no fueron tenidas en cuenta las mencionadas pruebas, muy importantes para esta parte”, resalta parte del escrito fiscal presentado ante la Cámara de Apelaciones.

Fiscalía pide nuevo juicio

El fiscal Luis Piñánez pide a la Cámara de Apelaciones que anule la absolución de culpa y reproche de los tres procesados en la presente causa, y ordene el reenvío del expediente para un nuevo juicio oral a cargo de otro Tribunal de Sentencia.

En un juicio anterior de la misma causa, los exministros Luis Rojas y Francisco De Vargas fueron condenados a 3 años y 4 años y seis meses de cárcel, en ese orden.

El fallo dictado en diciembre de 2022 fue apelado por las defensas de los ex titulares de la Senad, y hasta ahora sigue pendiente de resolución en un tribunal de alzada.

Equipos fueron hallados, dijo defensa

El defensor público Eduardo Velázquez, quien ejerció la defensa de la contadora Silvia Jara Acha, afirmó a nuestro diario que muy por el contrario a lo que había señalado el fiscal Luis Piñánez de la inexistencia de los equipos, los aparatos comprados sí fueron hallados en un depósito de la Senad, en el año 2022, cuando se llevaron a cabo dos constituciones por parte del Tribunal de Sentencia que condenó a los exministros Francisco de Vargas y Luis Rojas.

El letrado afirmó además que el Ministerio Público investigó mal porque no hizo la trazabilidad de los equipos adquiridos por la Senad, porque estos son demasiado grandes, tienen muchos componentes, haciendo que sea imposible el seguimiento.

Exministro de Senad cuestiona condena

El 6 de diciembre de 2022 los exministros de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Francisco José de Vargas y Luis Alberto Rojas fueron a 3 años y 4 años y seis meses de cárcel, respectivamente, por la adquisición irregular de los equipos de espionaje, que ocasionó un daño patrimonial por G. 10.657 millones a la institución. El fallo fue apelado por las defensas y está pendiente de resolución en la Cámara.

El Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Cándida Fleitas e integrado por Sonia Villalba y Darío Báez, quien votó en disidencia, también condenó a 2 años con suspensión de la ejecución al exdirector de Administración y Finanzas Antonio Pereira; y al exdirector de Administración Adalberto Benítez.

Los directivos de la firma Televox SRL, que proveyó a la Senad los equipos de espionaje; los hermanos Nicasio Bóbeda y Alfredo Bóbeda, fueron condenados a la pena de 4 años de cárcel por el hecho punible de uso de documentos no auténticos.

Tras la absolución de la contadora y los exfuncionarios de Senad, De Vargas cuestionó a la fiscalía y ratificó que su condena tuvo motivación política.