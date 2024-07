Pobladores de Laureles claman por caminos de todo tiempo

A unos 120 km de la capital departamental, Pilar, la ciudad de Laureles es una de las más olvidadas y postergadas por cada gobierno de turno.

El mayor problema de los pobladores de esta zona es la falta de caminos de todo tiempo, ya que con las lluvias no pueden movilizarse por culpa del barro. Y en épocas de sequía, por la arena, comentan los pobladores.

Miguel Ortiz, de la ciudad de Laureles, señaló la urgente necesidad de al menos poner en condiciones la ruta que une Laureles con Yabebyry, por ser la distancia más cercana para llegar a Ayolas o San Ignacio, Misiones.

“Para nosotros es más fácil salir por Yabebyry por el tema de la distancia, está a 30 km, y llegar hasta Ayolas o San Ignacio que viajar hasta Pilar por el estado del camino”, expresó.

Agregó que incluso escribió una carta al presidente de la República, Santiago Peña, buscando agilizar los trámites para el arreglo del trayecto Laureles-Yabebyry.

“Yo escribí una carta al presidente de la República, Santiago Peña, en donde le pedí que arregle el camino Laureles -Yabebyry. Hasta ahora no me respondió, pero creo que me va a responder”, refirió.

Pobladores de Laureles y la necesidad de traslado de pacientes

El director de la Unidad de Salud Familiar (USF) de Laureles, Dr. Cristian Sanabria, indicó que diariamente atienden de 60 a 70 personas en el lugar, y que incluso algunos quedan internados por algún cuadro grave, aunque el puesto de salud no está preparado para el efecto.

“La USF funciona en el puesto de salud local, aquí atendemos de 60 a 70 personas por día con diferentes patologías, cuadros respiratorios, neumonía, bronquitis aguda y casos urgentes como apendicitis, y lo que no podemos solucionar aquí lo derivamos a Ayolas, porque nos queda más cerca”, explicó.

Dijo que hacen todo lo posible para el traslado de los pacientes hasta un centro asistencial más complejo. “A veces no tenemos ambulancia porque está en el taller, entonces buscamos otra alternativa, conseguimos ambulancia de una comunidad vecina o usamos un vehículo particular para llevar al paciente a un centro asistencial más complejo”, afirmó.

Añadió el profesional médico, “siempre optamos por Ayolas que nos queda más cerca, porque para ir a nuestro hospital de cabecera perdemos tiempo por la distancia y el mal estado del camino”.

Pobladores de Laureles y el eterno problema del camino

Según el intendente municipal de la ciudad de Laureles, Fermín Candia, la situación en la zona es complicada principalmente por la falta de caminos. “Nuestro eterno problema es el camino y eso complica la situación de nuestra gente, cuando llueve quedamos aislados y desabastecidos”, refirió.

Recordó que semanas atrás, junto al intendente de Yabebyry, Ignacio Brizuela, se reunieron con el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, para solicitar el arreglo de caminos entre Laureles y Yabebyry, y que están aguardando una respuesta para brindar una solución definitiva al problema.

Para llegar hasta la ciudad de Laureles a Pilar hay que recorrer una distancia de 120 km de caminos de tierra que se encuentran en pésimas condiciones y no hay vehículo que aguante este recorrido.

Incluso colectivos y ambulancias siempre quedan en el camino, debido a los desperfectos mecánicos que sufren por el mal estado del camino.