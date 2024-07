Pacientes hipertensos reclaman que persiste la falta de medicamentos

Agripina González (62), de la ciudad de Caacupé, manifestó su hartazgo porque desde hace más de seis meses no logra conseguir la amlodipina, que es uno de los medicamentos que son esenciales para tratar su enfermedad.

Lea más: Actualizan horarios de consultorios nocturnos en hospitales de Cordillera

Señaló que antes sí traían, si bien era poco, pero se conseguía y ahora ya no hay nada. La denunciante mencionó que ella desde hace más de 20 años sufre de hipertensión y que la amlodipina es muy importante para tratarla.

“Cuando no consigo en el hospital de Caacupé recurro a las unidades de salud de la zona como Cabañas y Tobatí, que me quedan un poco más cerca, pero ya no se consigue. Algunos me dicen que ya se terminó y otros me dicen que ya no se trae. Cuando pregunto me responden que hace mucho que el Ministerio ya no envía y que cambie mi remedio. ¿Cómo voy a cambiar un medicamento que me sirve, es una vergüenza?”, dijo la paciente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Reportan aumento de cuadros respiratorios en pacientes pediátricos de Caacupé

Los medicamentos que ya no consigue son amlodipina que tiene un costo de G. 115.000 la caja y se terminan en una semana. También falta losartán que cuesta G. 75.000 la caja.

Esta situación aqueja principalmente a las personas de escasos recursos económicos que dependen exclusivamente de los hospitales públicos para conseguir los fármacos.

Pacientes hipertensos reclaman ya que no tienen dinero para comprar los medicamentos

La paciente hizo énfasis en la terrible situación que viven muchas familias de escasos recursos que no tienen la posibilidad de comprarse la caja de amlodipina. “Los pobres no tienen dinero para comprar los medicamentos”, expresó.

“Imagínense que tenga que cambiar mi medicamento solo porque el ministerio no nos provee, yo llevo más de 20 años consumiendo eso, no me puede faltar”, dijo.

La denunciante pidió ayuda a las autoridades encargadas que puedan interceder y que traigan de nuevo dicho medicamento.

Ante esta situación llamamos al director de la Tercera Región Sanitaria Cordillera, doctor Ranulfo Correa, quien explicó que se reciben los medicamentos del 8 al 10 de cada mes.

Pacientes hipertensos reclaman porque la situación se repite

Indicó que este mes en los hospitales sí se envió la amlodipina y que hasta ahora la información que manejan es que losartán es lo que estaría faltando.

El doctor aseguró que cuando hay solicitudes de emergencia, se realizan los pedidos especiales para poder enviar los faltantes en los centros asistenciales que lo requieran.

Lamentablemente esta situación se repite en varias ciudades del departamento y las autoridades que deberían brindar una solución no lo hacen.

Para consultar por qué falta o y por qué no alcanzan las medicinas en los hospitales de Caacupé y otras ciudades, llamamos reiteradas veces a la Dirección del Ministerio de Salud, pero no contestaron.

Estamos abiertos si desean referirse al caso.