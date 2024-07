Automovilistas y frentistas critican el lamentable estado de la Avda. Mcal. López

La avenida Mariscal López está repleta de baches y charcos formados por malolientes aguas servidas en la ciudad del Fernando de la Mora. Las zonas más críticas son las intersecciones de las calles Insaurralde y Mateo Estigarribia. En ese sector desde un comercio arrojan desechos cloacales, que destrozan el pavimento y generan un ambiente insalubre.

Lea más: Mal estado de Mcal. López enlentece tráfico y destruye vehículos

El problema empeoró desde mayo del año 2023, cuando se iniciaron los trabajos de colocación de alcantarillado sanitario por la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap). Las obras pararon en la zona y la falta de buena pavimentación provoca enormes baches en las intersecciones con las calles José Viñuales, Libertad y 3 de Febrero.

La Essap coloca sus caños y luego deja las calles con baches. Luego se pasan la pelota entre la municipalidad y el MOPC”, lamentó Alberto Ojeda, frentista.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Transeúntes y peatones denuncian mal estado de la Avda. Mcal. López a causa de agua servida

Los paseos centrales de la avenida Mariscal López también se encuentran totalmente deteriorados y proyectan un aspecto de abandono.

El jefe de Conservación de Rutas del MOPC, Ing. Carlos Casati, manifestó que antes de introducir mejoras en la concurrida avenida se debe solucionar el problema del agua servida.

Actualmente se está realizando un llamado de licitación y cuando se adjudique a una empresa la construcción se introducirán las mejoras hidráulicas que necesitamos para que no haya agua y ya no se descomponga el pavimento. Si no se saca el agua que hay frente al supermercado Stock no durarán las reparaciones. Eso solo se va a solucionar con la licitación”, explicó.

El intendente de Fernando de la Mora, Alcides Riveros (PLRA), le pasó la responsabilidad a la Essap.

“Nosotros dependemos de la Essap. Allí pasa la cloaca y no podemos conectar porque la Essap tiene un problema de pago con la contratista. Nunca estuvo Mcal. López en esa situación antes de que la Essap entre”, expresó.

Lea más: Peligro por mal estado de Mariscal López

El Ing. David Aveiro, de la Essap, dijo que los trabajos constan de dos lotes y que actualmente se están haciendo varios ajustes para continuar con los trabajos.

Recibimos la obra en ejecución y realizamos una revisión completa. La obra está paralizada desde noviembre. Se hará una modificación en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y, una vez aprobado, vamos a continuar con los trabajos”, explicó.