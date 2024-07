Paraguay deberá respetar lo que determine la Corte, dice senador

Como parte de un triunfo de la libertad de expresión, la CIDH concluyó que el Estado paraguayo violó los derechos de libertad de pensamiento y expresión del director del diario ABC, Aldo Zuccolillo, cuando, en 2005, lo condenó por difamación ante un juicio planteado por el exsenador Juan Carlos “Calé” Galaverna.

Al respecto, el senador cartista Derlis Maidana dijo que primeramente se deberá esperar el fallo final que determinará la Corte Interamericana y sea cuál sea la decisión de esta, “tenemos que respetar porque somos signatarios”.

“Yo todavía no he leído, he escuchado por la prensa y esperamos que se sustancie esto ante la Corte. Puede salir el Estado paraguayo condenado pero no podemos opinar hasta tanto tengamos el fallo definitivo”, agregó.

Senador cartista sobre la libertad de expresión

Por otra parte, pese a varios cuestionamientos hacia el oficialismo por intentos de censura o persecución, el legislador dijo que “en nuestro país está bastante garantizada la libertad de expresión” y sostuvo que al “naturalmente” ser un “movimiento fuerte, se habla de un copamiento del cartismo” pero de igual manera sostuvo que, a su parecer, la libertad de expresión está “absolutamente garantizada” en Paraguay.

