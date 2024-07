Niegan medicamentos a pacientes con lupus y artritis: Exigen respuestas al Ministerio de Salud

En los principales hospitales y centros de salud del país le niegan varios medicamentos a los pacientes con lupus y artritis, según denunciaron desde las asociaciones de pacientes. Urgen que el Ministerio de Salud les provea los medicamentos, ya que varios son de administración diaria para el tratamiento de las enfermedades.

“Nos estamos juntando y estamos viendo presentar notas, ya le hablé a la asesora de la ministra, no estamos teniendo respuestas y hasta estamos queriendo hacer manifestaciones ya”, dijo Benicia Albrecht, de la Asociación de Pacientes con Lupus.

“Somos pacientes que dependemos de esa medicación y en este momento no hay medicamentos en los hospitales públicos para los pacientes de artritis ni de Lupus, por ejemplo la hidroxicloroquina, lefonomida, metrex, que son medicamentos que nosotros los pacientes de artritis utilizamos, no hay en los hospitales públicos”, dijo por su parte Laura Aguilera, secretaria general de la Asociación de Guerreros de la Artritis.

Según precisó Albrecht, los medicamentos que retiran de los hospitales tales como Itauguá, Villa Hayes, Encarnación, Villa Elisa, Ñemby, Luque no están teniendo, por ejemplo, la hidroxicloroquina, que es un medicamento que se administran al 100% de los pacientes.

Falta de medicamentos para pacientes con Lupus y Artritis

Laura Aguilera contó que algunos médicos y funcionarios les dicen que compren los medicamentos o que hagamos recursos de amparo, pero no creen que esa sea la solución.

“Nuestros médicos hacen todo por nosotros, pero los medicamentos no depende de ellos. En estos momentos no tenemos respuesta del Ministerio de Salud, lastimosamente no nos dan respuesta. Son enfermedades qué no tienen cura, el tratamiento es de por vida, interrumpir la medicación puede empeorar la salud del paciente. Son medicamentos qué se toma todos los días, por ejemplo la Hidroxicloroquina, Metotrexato, leflunomida”, explicó.

Benicia Albrecht contó que si bien hay medicamentos como la hidroxicloroquina, que es de uso común, otros como el rituximab, que se administra cada seis meses, un médico del Hospital de Villa Hayes necesita de forma urgente para un paciente que ya no tiene otra opción; sin embargo, no le están proveyendo.

“Hace más de dos meses que no estamos teniendo ese medicamento (hidroxicloroquina) y todo el tiempo nos están diciendo ellos que están teniendo en licitación y yo no sé cuál es la el drama, cuál es el problema que están teniendo que tanto tiempo le lleva eso”, dijo Albrecht.

Hay medicamentos, pero solo para oncológicos

Según comentó Laura Aguilera, el rituximab es un biológico qué también usan pacientes con artritis y lupus, que si bien está en falta para los pacientes reumatológicos, sí hay para pacientes oncológicos. “Nosotros también somos pacientes, al igual qué ellos”, exclamó.

“Esta lucha nos une como asociación y como fundación para luchar por los pacientes, porque somos pacientes que merecemos una mejor calidad de vida, nosotros no podemos cortar nuestro tratamiento, nosotros dependemos de esa medicación y lastimosamente la gente del Ministerio de Salud, la gente del Gobierno no nos tienen en cuenta, nosotros no somos prioridad para ellos”, lamentó.

Por su parte, Benicia Albrecht denunció que hay lugares donde no hay ni calcio, ni losartan, lo que hace que sea realmente grave la situación.

“Realmente es jodida nuestra situación y van meses que no estamos teniendo esos medicamentos. El lema del señor Peña fue que todos íbamos a estar mejor, no sé quiénes son todos ellos, no sé quiénes son los que están mejor, pero los pacientes que tenemos una enfermedad crónica, yo padezco hace más de 16 años, estoy sufriendo, estoy luchando, nosotros estamos luchando por vivir un día más, pero el gobierno en la forma en que está tratando cada día nos está sacando nuestra vida”, fustigó.

Pacientes con lupus y artritis hacen rifa

Benicia Albrecht dijo que los pacientes están empeorando, siendo que algunos vienen del interior del país, de San Pedro o Pilar, por ejemplo, y que ahora no acuden a los centros asistenciales porque las veces que vienen no están encontrando su medicamento.

“Esos pacientes vienen con un pasaje justo, porque son gente humilde, son gente que no pueden comprar sus medicamentos. El micofenolato, por ejemplo, es un medicamento muy costoso, la azatioprina también, la hidroxicloroquina, el rituximab así que es imposible que nosotros los pacientes compremos”, afirmó.

Denunció también que el Ministerio de Salud está derivando reumatólogos a cumplir funciones de clínica médica. “No es su especialidad, a nosotros nos faltan todo reumatólogos para que nos atiendan. Queremos que pasen a cumplir funciones como reumatólogos. El país tiene muchísimos clínicos y reumatólogos, falta todo”, criticó.

“Todas esas personas tienen derecho a vivir, tienen derecho a una vida digna y a una salud digna y es triste que tengamos que estar pidiendo auxilio por todos lados. Nosotros estamos haciendo ahora una rifa que se va a sortear el 30 de julio, día de la amistad, justamente, para hacer un encuentro, porque no tenemos dinero y por esa rifa que vamos a ir juntando la plata, vamos a ir comprando los medicamentos que más nos hace falta”, finalizó.