Ministerio de Salud estudiará caso por caso renovación de contratos de funcionarios de Misiones

SAN JUAN BAUTISTA, Misiones. La ministra de Salud, María Teresa Barán, mencionó que estarán estudiando caso por caso la renovación o no de los contratos de los 47 funcionarios en el departamento de Misiones. Muchos de estos funcionarios no están cumpliendo una función específica y algunos tienen baja evaluación de desempeño y eso no se tolera, indicó.