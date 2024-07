Video: incendio de gran magnitud en el Bañado habría sido provocado por adictos

Una vecina del Bañado Sur, identificada como Petrona Cañete, denunció que unos adictos a las drogas la amenazaron luego de que ella se haya negado a entregar la basura que había reciclado y entre su ida a la comisaría para denunciar el hecho, le reportaron que su casa estaba ardiendo en llamas.

Según los nietos de Cañete, fueron los mismos “chespis” los que provocaron el incendio y también realizaron disparos en su huida.

“Vos callate nomás señora me dice y golpea su machete con otro machete, nosotros vamos a llevar lo que necesitamos nomás. Yo cerré la puerta, estaba mi hija y mi nieto, les dije que me iba a ir a la comisaría porque me amenazaron y cuando llego a la comisaría mi nieto ya me avisa que quemaron la casa. Estaban gritando y disparando, todos los días están así y les conozco por sobrenombres. Tenía botellas, plástico, chatarra, aluminio, ahora se perdió todo”, lamentó.

El fuego se extendió hacia otras casas -que quedaron completamente destrozadas- e incluso alcanzó a unos chiqueros de la zona, algo que provocó que los cerdos mueran quemados.

Incendio fue controlado

Luego de varias horas de trabajo, los bomberos de distintas compañías lograron controlar el incendio en el Bañado Sur.

Según los intervinientes, se procede a un trabajo de “enfriamiento” en el lugar y también se removerá la basura en la zona con maquinaria pesada.

