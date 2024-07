Reacción de Apacfa ante anuncio de compras de dos aceleradores lineales para radioterapia

Los aceleradores que se comprarán con el dinero que el Ministerio de Salud recuperará del fallido sistema Covax cubrirán las necesidades de los pacientes con cáncer, según afirmó Juana Moreno, presidenta de Apacfa.

“Hoy nosotros tuvimos una reunión con el doctor Doria, verdad, porque estábamos con una situación dentro del Incan para no perder la costumbre y ahí él nos comentó que se iban a comprar dos aceleradores y que uno va a ser destinado a la ciudad Encarnación y otro va a ser en Ciudad del Este”, comentó.

Señaló que al destinarse los US$ 3 millones recuperados del fondo Covax a la compra de los aceleradores, no sobraría nada, pero que le parece bien se dote de estos equipos para descomprimir todo lo que sea en la parte de radioterapia, ya que actualmente solo el Incan cuenta con el equipo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Si la compra se realiza en este año, no creo que eso entre en funcionamiento este año, porque eso necesita un lugar especial, un búnker especial que tiene ciertas especificaciones y creo que van a empezar a construir seguramente estas dos entidades que van a ser beneficiadas y eso tiene que pasar otra vez por la Unidad Reguladora de Energía”, dijo sobre su estimación de cuándo empezarían a funcionar los aceleradores asegurando que podría ser el año que viene.

Lea más: Covax: Gobierno anuncia que se recuperó parte del dinero y adelanta cómo lo usarán

Tomógrafos que no funcionan

Juana dijo que espera que estos aceleradores no sean como los famosos tomógrafos que se compraron y están en los distintos centros regionales, pero están de adorno.

“Hoy la presidenta de Villa Hayes volvió otra vez a recordar ese tema. Ellos tienen un tomógrafo, pero el tomógrafo no es funcional”, lamentó.

Dijo que en materia de recursos humanos también son necesarios técnicos especializados y oncólogos radiantes para que puedan, además de un físico, porque el funcionamiento tiene todo un proceso, ya que el paciente es sometido a lo que se denomina “la marcación”, esa marcación tiene que pasar por un proceso con el médico físico donde se hace toda una planificación y luego recién el paciente es sometido a radioterapia.

“Es una prioridad, cuando más aceleradores lineales se cuente a nivel país, el tiempo de espera para los pacientes va a ser mucho menor y tampoco los pacientes de la zona de Itapúa o de la zona de Alto Paraná van a tener que desplazarse hasta el hospital del cáncer para poder recibir su tratamiento”, destacó.

Lea más: Analizarán alcances de programas de lucha contra el cáncer en Asunción

Apacfa ve a nuevo director médico de Incan más empático

Juana contó que tuvieron una reunión con el nuevo director médico del Incan, Rodrigo Alfonzo, y destacó que lo vieron como muy empático.

“Nosotros teníamos una situación debido a que dos pacientes tenían que acceder a ciertos estudios y no tuvieron una respuesta muy favorable, entonces en vista de eso nosotros hoy alzamos nuestras voces y hemos hablado con el director médico que es una persona muy accesible, una persona se lo ve un profesional muy humanitario, que es lo que necesita el Incan es una persona empática y ojalá como yo le dije hoy a él pueda hacer un trabajo sin tener las manos atadas que tenga libertad como para poder trabajar”, resaltó.

Contó que luego se reunieron con el director general, Raúl Doria, a quien le hicieron llegar sus inquietudes y lograron un acuerdo de que todos los estudios que vengan de las distintas regiones que son descentralizadas, pero dependientes al mismo tiempo del Incan, van a ser atendidas.

“El problema es presupuestario, porque no existe la plata necesaria como para poder cubrir todas las necesidades, es que nosotros entendemos que hay ese delineamiento de bajo costo. Le dijimos hoy a Doria, es momento doctor de que vos empezás a reclamar porque sin dinero no podés hacer nada, no podemos decir todo está bonito cuando sabemos que no es así”, aseveró.

Lea más: Cáncer: se diagnostican unos 12.000 casos por año en Paraguay, estiman

Directivos de IPS no tienen vergüenza

Juana fue consultada sobre la realidad de los pacientes, confirmando que muchos deben despojarse de todos los bienes que durante su vida consiguieron, lamentando que deban atravesar por esta situación por la falta de gestión o la corrupción de autoridades del gobierno.

“Esa es la realidad tanto de los pacientes que acuden tanto al sector público como también de los pacientes de IPS e IPS no tiene vergüenza, siendo una entidad que maneja millones y ellos dicen fulano nos debe, pero resulta ser que todo ese conglomerado de gente que les debe supuestamente al IPS son todos sus amiwis”, criticó.

Cuestionó que los directivos de IPS no exigen ni reclaman a sus amigos que paguen las deudas pendientes con IPS, así como también a la Contraloría que no realiza su trabajo, o el ministerio de Defensa Pública que no actúa yo también de oficio en estos casos, siendo que son hechos de corrupción.

“Imagínense ese papá o esa mamá que está pagando IPS que cuántos años será que está pagando y resulta ser que ahora que necesita su hija no va a poder utilizar ese seguro porque ese seguro le está negando el medicamento que por derecho le tendría que dar”, fustigó.