Caso Montanaro: fiscala afirma que recibió amenazas y anuncia que seguirá con la investigación

“A lo largo de la investigación recibí amenazas o advertencias, pero eso a mí no me mueve”, expresó la fiscala Ruth Benítez, quien lleva el caso de Luis Augusto Montanaro Bedoya, con prisión preventiva por supuesta comisión del hecho punible de lesión del derecho a la comunicación y a la imagen.

La agente del Ministerio Público indicó que cuenta con la “protección de Dios, que tiene el control de todo”. Prefirió no entrar en detalles sobre el tipo de amenaza u otros datos al respecto. “Si va a salir a la luz, va a salir. Yo hago mi trabajo y con amenazas no me van a atajar”, enfatizó.

La causa se encuentra en etapa inicial

Explicó que la causa se encuentra en una etapa inicial e instó a las víctimas a que sean valientes y que se acerquen hasta la Fiscalía, garantizando que recibirán apoyo, protección y contención.

Club de encuentros

Señaló que el sitio es denominado “Club de encuentros” en la plataforma web que estaba administrada por el empresario Luis Augusto Montanaro Bedoya y que exigía una suscripción.

Todo el proceso de acceso se realizaba online y se redirigía a un número telefónico vinculado a Montanaro, que recibía el pago por la membresía.

El club ofrecía todo tipo de servicios en línea y de forma presencial. En principio, funcionaba en la zona del barrio Villa Morra de Asunción, pero luego trasladó sus instalaciones.

Estaba dirigida a parejas ocasionales e incluso a parejas estables que podían ir a experimentar con “veladas diferentes”.

Finalmente, explicó que lo agravante es que se comprobó que Montanaro lucraba, no sólo producía y compartía las imágenes y fotografías. “No se descarta que también encontremos menores de edad y en ese caso se trataría de pornografía infantil”, acotó.