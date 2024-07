IPS: enfermedades catastróficas representan el 80% de gastos, respondió gerente ante desesperación de pacientes

Desesperados, padres que están luchando por la salud de su hija de 17 años, han puesto todos sus bienes a la venta. Esto para poder pagar el costoso tratamiento de la joven, que padece leucemia y no encuentra respuesta en el Instituto de Previsión Social (IPS), que no dispone del medicamento que se requiere. Los padres también presentaron un amparo judicial para que el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) adquiera el costoso fármaco, que rondaría los US$ 100 mil.

El doctor Gustavo González, gerente de Salud del IPS, habló del caso y, pese a que lamentó que una familia esté vendiendo su auto y su casa para comprar el fármaco, se limitó a decir que “las enfermedades catastróficas representan el 80% de los gastos de la previsional”.

Según González, apenas el 20% de los asegurados del IPS son pacientes con enfermedades catastróficas, como cáncer, lupus, diabetes y otros, catalogados como patologías raras.

Durante las últimas semanas, asegurados vienen realizando manifestaciones para protestar por la falta de medicamentos, principalmente los de alto costo, como son las drogas contra el cáncer. “La carga, la mochila, es muy pesada con las deudas que tenemos. No es ningún secreto que el IPS no está bien económicamente”, había dicho recientemente el gerente de Salud.

Salud Pública realizó llamado para compra de costoso medicamento

Mediante un comunicado, el Ministerio de Salud anunció hoy que inició el llamado a licitación para la compra de la medicina requerida por la joven, que está internada en el Hospital Central del IPS.

“El 19 de julio, el Ministerio de Salud recibió una orden judicial para la adquisición de un medicamento específico, el cual no forma parte del listado de medicamentos del MSPBS, y que no cuenta con registro sanitario en nuestro país. Con el objetivo de cumplir con la sentencia y asegurar el tratamiento necesario para la paciente, hoy se ha publicado el llamado para la compra del medicamento requerido”, resalta el comunicado.

El documento indica también que se espera disponer del fármaco en el menor tiempo posible, luego de identificar a la empresa farmacéutica que pueda importar la droga.