“No podemos seguir dependiendo del capricho de Argentina para que pague su deuda”, dice comerciante

A casi un año de la llegada al poder del actual Gobierno Nacional, la economía ayolense está cada vez peor; se esperaba con mucha esperanza poder estar mejor, pero salta a la vista quienes son los que lograron ese objetivo, expresó el comerciante.

“No podemos seguir dependiendo del capricho de Argentina para que pague su deuda por la energía que nuestro país le cede. Se debe buscar otro mercado para vender lo que nos corresponde de Yacyretá. No podemos continuar escuchando el mismo cuento de siempre, que Argentina no paga y por eso la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) no puede honrar sus deudas con los proveedores, prestadores de servicios tercerizados”, explicó.

En algunos rubros las ventas bajaron entre 50 y 80 %. “Algunos compañeros cerraron porque quebraron o ya no podían sostener sus locales comerciales y sus empleados. La situación no afecta solamente a los comerciantes, sino repercute en muchas familias. S se debe tener en cuenta que a la crisis financiera de Yacyretá, se debe sumar la escasez de pescado por la bajante extrema del río Paraná en zona de Ayolas”, precisó.

“Aña Cua está paralizado, 600 obreros quedaron sin trabajo, Yacyretá apenas puede cumplir con sus compromisos institucional a raíz de la falta de dinero; en el río no hay pescado, y si no hay pesca, los turistas no vienen a dejar su palta, realmente estamos mal en Ayolas”, explicó.

