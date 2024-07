Huelga en IPS: tras renuncia masiva de médicos, deciden renegociar acuerdo

Todo el equipo del servicio de cirugías pediátricas del Instituto de Previsión Social (IPS) presentó su renuncia, ante la disconformidad por el incumplimiento de la ley 7137, que establece las 12 horas semanales para personal médico. La renuncia masiva se dio luego de la firma de un acuerdo entre representantes de la previsional y del personal, sin previo consenso en asamblea.

Señalaron en la carta de dimisión que lamentan llegar a este punto pero son profesionales con muchos años de formación y la especialidad requiere mucha complejidad en cuanto a cada caso abordado. “Esta decisión no deseada surge como muestra de nuestra preocupación por el no cumplimiento de la ley, sin mencionar que la misma no discrimina antigüedad ni otros criterios”, enfatizan.

Lea más: IPS: médicos “molestos” retomarían huelga y no descartan renuncia masiva de Aso

Amenaza de huelga: asamblea decide renegociar

Esta mañana, los profesionales del IPS se reunieron en asamblea debido a las múltiples críticas lanzadas tras la firma del acuerdo anunciado para destrabar la amenaza de huelga.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la ocasión, el doctor Elías Rolón, presidente de la Asociación de Médicos del IPS (AMIPS) reconoció su error al firmar el acuerdo sin llevar previamente la propuesta a la asamblea. Luego del debate, se decidió llevar la asamblea a cuarto intermedio y volverán a renegociar con los directivos.

La decisión de renegociar fue masivamente aplaudida y celebrada por todos los médicos presentes en asamblea.

Lea más: Defensor del Pueblo intervino IPS y recibió “lluvia” de quejas de asegurados

El origen del conflicto en IPS

El conflicto surgió luego de que la administración decidiera implementar la reducción de la carga horaria de 24 a 12 horas, como establece la ley 7.137, pero solo para los profesionales con antigüedad de 25 años o más. Esto desató una amenaza de huelga.

Los médicos de la asociación buscan la aplicación universal de la ley, no solo de manera parcial como pretenden los directivos.

En el acuerdo que ahora volverá a ser renegociado, se establece la implementación para profesionales con antigüedad laboral de cinco años en adelante, solamente en algunos servicios del Hospital Central.