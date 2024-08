Huelga de médicos: IPS necesita US$ 43 millones para cumplir con exigencias, según gerente de Salud

En medio de fuertes protestas y una amenaza de huelga de médicos que exigen la estandarización salarial y de carga horaria, el Instituto de Previsión Social (IPS) solicitó al Congreso Nacional una ampliación presupuestaria de más de G. 1,6 billones (US$ 227,9 millones) para el pago de jubilaciones y pensiones. La Cámara de Diputados debió tratar el tema ayer, pero la sesión se levantó por falta de quórum.

Esta mañana, el doctor Gustavo González, gerente de Salud del IPS, expresó que la previsional también necesita al menos otros US$ 43 millones para dar respuesta a las exigencias de los médicos, que están en pie de huelga. Los profesionales de la salud están disconformes por la falta de cumplimiento de la Ley N° 7137, que establece las 12 horas semanales por vínculo para todo el personal médico.

“Si es que cubrimos a todos los médicos que hacían 24 horas para que ahora hagan 12 horas y tenemos que contratar a todos los que se acogen a esa ley, necesitamos US$ 43 millones. No se dispone de esa plata. Es de público conocimiento que las arcas del instituto no están pasando por su mejor momento”, expresó González.

Durante los últimos días, varios médicos han anunciado que presentarán sus renuncias, principalmente en el área de cirugía pediátrica. Esta situación de renuncia masiva, se está dando en el Hospital Central, donde el viernes pasado, ocho médicos contratados presentaron una nota de renuncia, que tiene firma de recibido de Natalia Sánchez, como secretaria de la dirección de Apoyo y Servicios. El lunes se sumaron cinco médicos del Hospital Regional de Ciudad del Este. González dijo, sin embargo, que hasta ahora no recibió ninguna carta de renuncia.

Antes de ir a huelga, la Asociación de Médicos del IPS (AMIPS) decidió el sábado último, en asamblea general, renegociar los términos de un acuerdo, que fue firmado sin socialización previa por el doctor Elías Rolón, como representante del gremio. El Sindicato de Médicos Anestesiólogos comunicó por su parte que decidieron paralizar sus actividades desde el martes 6 de agosto hasta el viernes 9 de agosto, en caso de que el IPS no cumpla con sus peticiones.

El doctor González aseguró que están tratando de evitar la huelga, pero que las condiciones financieras del IPS no permiten cumplir con las exigencias.

“Una sola especialidad (anestesiología) nos está pidiendo 60 nuevos contratos, que nos afecta mucho en la parte económica. Y seguramente vendrán después las exigencias de médicos de otras especialidades. Tratamos de evitar esta huelga, tratando de proteger los derechos del asegurado, que es el que va pagar la deficiencia en la atención, la ausencia de los profesionales”, sostuvo.