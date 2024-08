20 años de Ycua Bolaños: sobrevivientes lamentan falta de condena a Riera

Pablo Emmanuel Torres tenía 23 años cuando fue una de las víctimas del incendio del Ycua Bolaños, el 1 de agosto del 2004, tragedia que se cobró la vida de 400 personas. Era argentino, hijo de paraguayos. Su padre, Juan Dionisio Torres, fue uno de los familiares de las víctimas presentes ayer en el acto realizado en el Memorial y Centro Cultural 1A, por los 20 años de la tragedia civil más grande en la historia del Paraguay.

“Yo me fui a la Argentina, me casé y formé mi familia allá. A uno de mis hijos demasiado le gustó Paraguay, un día me dice que consiguió trabajo y se quedó”, agregó Torres. Con la voz entrecortada y con el recuerdo vivo, dijo: “Era para esto había sido que mi hijo vino a quedarse acá”.

Para Torres, así como para muchos sobrevivientes y familiares, las heridas de aquel fatídico primero de agosto del 2004, siguen abiertas. “Estamos todavía doloridos, yo todavía le estoy llorando a mi hijo, las heridas siguen abiertas”, aseguró.

En el acto simbólico realizado ayer, miembros de la Coordinadora de Víctimas, Familiares y Amigos del Ycua leyeron un manifiesto en el cual condenaron que sigue la poca conciencia de la prevención, la falta de inspección e inversión, recordando a los cuatro empleados de la empresa Ochsi, que fallecieron tras la explosión y fuga fatal de amoníaco en una planta, suceso ocurrido en febrero de este año.

“Nos inquieta la falta de capacidad de diálogo y la intención de acallar las voces opositoras y disidentes por parte del poder de turno. Estamos muy atentos sobre la nueva ley sobre sociedades sin fines de lucro, que hará en la práctica inviable la supervivencia de muchas organizaciones de base, ente ellas las del Ycuá”, lamentaron.

Continuaron afirmando que “aunque formalmente estamos en una democracia, nos falta mucho aún. Podemos decir que de una dictadura militar pasamos a una de partido y estamos pasando a una dictadura del poder económico”.

Ycua Bolaños: la paradoja de Enrique Riera

Liz Torres, de la coordinadora de víctimas, indicó que una de las deudas pendientes del Poder Judicial es el manoseo que se generó en ese proceso con tres causas judiciales ante un solo hecho.

“Todo fue con el ánimo de proteger políticamente a quien entonces estaba al frente de la intendencia de Asunción, Enrique Riera (ANR - HC), y que hoy, paradójicamente, es el encargado de la seguridad del país. Hay una gran deuda en cuanto a eso”, manifestó.

Las víctimas y familiares refirieron que hay una deuda pendiente también en cuanto a la reparación del daño. En la actualidad hay más de 200 causas perdidas en el ámbito judicial, ni hubo una evaluación de impacto sobre los niños huérfanos, ni sobre las personas que ya están en la tercera edad y quedaron sin sustento luego de perder a sus familias en el incendio.

Entre los familiares de las víctimas también acudió al memorial, ubicado en el lugar donde funcionaba el supermercado en el barrio Trinidad, Eugenia viuda de Ayala, esposa de César Gustavo Ayala, único funcionario del diario ABC fallecido en el incendio.

Ycua Bolaños: los que fueron condenados como responsables de la tragedia

Entre las personas que sí fueron condenadas por la tragedia, está el propietario del ex supermercado, Juan Pío Paiva, condenado a 12 años de prisión y actualmente en libertad.

Su hijo, Emiliano Paiva, también fue condenado y falleció en el 2020 por complicaciones de covid, ya luego de obtener la libertad. Daniel Areco, guardia de seguridad, fue condenado a 5 años de prisión, y el directivo Humberto Casaccia, a 2 años.