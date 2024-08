Agresión en el REP: Corte rechaza habeas corpus y militares seguirán presos

“La petición formulada deviene improcedente. En el caso que nos ocupa no se puede considerar que la privación de libertad que soportan los procesados sea ilegitima o arbitraria, dado que en la causa que se le sigue, claramente conforme a las constancias agregadas (copias de las resoluciones e informes de los Juzgados) la misma encuentra su origen en una orden de autoridad competente”.

“Es importante recordar que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de estudio de la garantía constitucional de Hábeas Corpus, no se constituye en una instancia de control de las decisiones asumidas por los órganos judiciales inferiores; puesto en otros términos, la garantía constitucional en análisis no se ha regulado a los efectos de controlar la labor jurisdiccional de los magistrados llamados a entender en el procedimiento penal, es decir, no es un medio de impugnación de las resoluciones recaídas en la causa penal y dictadas por los jueces naturales”