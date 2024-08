Lanzaron la Semana por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia 2024

Este año celebran 30 años de lucha por visibilizar y reflexionar sobre los derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes en Paraguay.

Niñas, niños y adolescentes alzaron sus voces para exigir sus derechos en el lanzamiento de la Semana por sus Derechos.

El martes 6 de agosto de 2024, a las 10:30 se realizó con gran éxito el lanzamiento de la Campaña “Semana por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia 2024″ a través del Facebook Live de la CDIA.

La transmisión contó con la participación de varias organizaciones y fue seguida por personas interesadas en la promoción y defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia en Paraguay.

La campaña anual Semana de Derechos, que celebra sus 30 años desde su primera edición (1994-2024), busca visibilizar y reflexionar sobre la situación de los derechos de la niñez y la adolescencia en Paraguay.

El Decreto No. 5.039/94 declaró la Semana por los Derechos de la Niñez y Adolescencia de interés público, invitando a todas las instituciones a sumarse a esta importante iniciativa.

La campaña tiene como objetivo exigir mejores garantías para el cumplimiento de estos derechos, destacando las voces protagónicas de niñas, niños y adolescentes, quienes han planificado íntegramente las actividades y contenidos de la campaña.

En un primer momento, representantes de la Mesa Interinstitucional conformada por diversas organizaciones e instituciones compartieron un análisis realizado por esta misma Mesa, sobre el avance de los compromisos asumidos por autoridades durante el cierre de la Campaña Semana por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en agosto del 2023.

Para este momento se contó con la participación activa de la diputada Johana Ortega, Frente Parlamentario por la Niñez y Adolescencia; la diputada Dalia Estigarribia, Comisión de Niñez, Juventud y Desarrollo; la comisionada Claudia Sanabria, del Mecanismo de Prevención de Tortura (MNP).

También con la Dra. Zully Suarez, jefa del Departamento de Adolescencia, MSPBS; Martín Couchonnal, de Juntos por la Educación; Pura Zayas, directora de Callescuela; Dante Leguizamón, secretario general de la CODEHUPY y Jéssica Pereira, responsable del área de Participación de la CDIA.

Lanzaron la Semana por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia reivindicando la salud y educación

Seguidamente, el Espacio de Diálogo de Niñas, Niños y Adolescentes, quienes son protagonistas y expusieron los derechos priorizados para la Campaña 2024.

De esta manera, pidieron la reivindicación de derechos como la educación, salud, protección, trabajo digno, educación integral de la sexualidad (EIS), participación protagónica y acceso a la tierra.

En cuanto a salud, exigieron más inversión, que se construyan y equipen los servicios de salud, que se contrate a más profesionales del área de la salud y estén disponibles las 24 horas en hospitales y Unidades de Salud Familiar.

“Exigimos que haya medicamentos y vacunas en todas las ciudades del país”, manifestaron.

En relación a la educación, solicitaron que haya docentes más capacitados, que el kit escolar pueda cubrir los materiales de aprendizaje para todas y todos las y los estudiantes del país porque no llegó a todas y todos. Resaltaron que les faltan libros y cuadernos, que todos los años tienen que comprar sus familias.

“El almuerzo escolar tampoco llega y si llega es en pésimas condiciones y no aportan a nuestra nutrición y salud”, indicaron.

El aprendizaje

“Exigimos respuestas que garanticen la educación gratuita, la inclusión educativa y la prevención y abordaje de la discriminación y violencia en los entornos educativos. Es importante contar con recursos para garantizar un aprendizaje efectivo y que se generen espacios de reflexión sobre la calidad de la educación en nuestro país”, puntualizaron.

Asimismo, expresaron que las niñas, los niños y adolescentes están expuestos a los peligros en las calles. “No nos cuidan, tenemos miedo y no sabemos si vamos a volver o no a nuestros hogares por la inseguridad, nos vamos a la escuela o colegio y no sabemos si nos va a pasar algo, el gobierno no garantiza nuestra protección”, expresaron.

El evento contó con la presencia de autoridades de diversas instituciones públicas, referentes de agencias y organismos de cooperación, así como representantes de organizaciones de la sociedad civil.

También participaron de manera protagónica grupos y organizaciones de niñas, niños y adolescentes de varias localidades del país, quienes compartieron sus perspectivas y experiencias.

Un trabajo en conjunto

Forman parte del espacio de diálogo los siguientes.

Aldeas Infantiles SOS Paraguay. Casa de la Mujer. Coordinación Nacional de Niños, Niñas, y Adolescentes Trabajadores (CONNATs). Comité Rohayhu Remansito (CORORE). Estudiantes de colegios de Centros Maristas de Paraguay. Estudiantes de la Escuela Residencial San Isidro Labrador, etc. .

