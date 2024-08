Ministro de Agricultura enfrenta demanda de filiación y dio positivo al ADN

El ministro de Agricultura, Carlos Giménez, dio positivo recientemente a una prueba de ADN en el marco de un juicio por filiación. Se confirmó así que es padre de una adolescente de 16 años.

El abogado Óscar Tuma confirmó que es defensor del ministro y aseguró que este tuvo conocimiento de la existencia de la niña con la presentación de la demanda, a finales del año pasado. Afirmó que ni siquiera tuvo una relación de pareja con la madre de la menor.

“Al momento de contestar la demanda, hemos dejado claro que estábamos dispuestos a determinar la paternidad a través de la prueba de ADN, y desde que esta dio positivo, mi mandante ha estado manteniendo una relación con la menor”, aseveró Tuma en sus redes sociales.

Por su parte, la abogada Eva de Witte confirmó a la 1080 AM que la madre solicitará de G. 25 millones a G. 30 millones en asistencia alimentaria y, además, estiman alrededor de G. 3.000 millones en indemnización.

Al respecto, Tuma respondió que los montos retroactivos por asistencia alimentaria se generan desde el inicio de la reclamación de filiación y no antes. El juicio se inició a finales del año pasado.

Ministro de Agricultura, señalado como supuesto homicida

El ministro de Agricultura apenas ayer se vio envuelto en otro escándalo. El padre de un adolescente de 15 años asesinado en el 2013 en San Pedro aseguró que Carlos Giménez fue el autor del crimen.

Se trata de Cipriano Duarte, oriundo del distrito de Lima. Este señaló que el crimen ocurrió cuando él y su hijo estaban buscando dos terneros y fueron sorprendidos por dos personas armadas que dispararon contra el adolescente sin mediar palabras.

“Después, él asumió como intendente de Choré y luego como gobernador de San Pedro y cambiaron la carátula. Culparon a uno de sus peones, pero él tenía el arma que acabó con la vida de mi hijo. Su capataz tenía una escopeta”, señaló el padre.

Ayer, el ministro aseguró que no está involucrado en ese caso y que el menor fue asesinado en una jornada de pesca. Pidió no ser contactado por algo que ocurrió en el 2013.

Declaraciones homófobas

Por otra parte, a principios de este año, el titular de Ganadería estuvo en el ojo de las críticas cuando discriminó a alumnos “con tendencia homosexual” en una escuela agrícola de Santa Rosa del Aguaray.

“No quiero saber de ninguno con tendencia homosexual en esta escuela. No quiero ni uno (...) Hoy día, la corriente de modernización es relatividad. El que es hombre es hombre y la que es mujer, mujer, pero el que está perdido y no sabe a dónde está no está permitido en ninguna escuela agrícola (sic)”, declaró en esa ocasión.

