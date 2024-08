Video: denuncian al ministro Carlos Giménez de ser supuesto autor de un homicidio, pero este lo niega

Por medio de un material audiovisual al cual accedió ABC Color, el señor Cipriano Duarte, del distrito de Lima, departamento de San Pedro, acusó al ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Alcibíades Giménez Díaz, de ser la persona quien disparó a su hijo de 15 años, lo que le causó la muerte.

De acuerdo con el informe policial al cual accedimos, el hecho ocurrió el 20 de diciembre del 2013 en la compañía Sanguina Cue del distrito de Lima. El padre del menor fallecido manifestó que fueron junto a su hijo a buscar dos terneros, que desaparecieron en la zona conocida como Plácido, límite entre Choré y Lima, en inmediaciones de la estancia Che Po’a, de la familia del político colorado y que estaba al cuidado de su hijo, momento en que fueron sorprendidos por dos personas armadas que dispararon a su hijo casi sin mediar palabras.

”En el momento yo no sabía quién era Carlos Giménez porque no era conocido en mi zona. Sí le conocía a su padre con el mismo nombre, pero no a él”, dijo el señor Ciprano Duarte a ABC, donde ratifica el material audiovisual que grabó y que ayer tomó estado público.

“Después él asumió como intendente de Choré y luego como gobernador de San Pedro y cambiaron la carátula. Culparon a uno de sus peones, pero él tenía el arma que acabó con la vida de mi hijo. Su capataz tenía una escopeta”, continuó diciendo Duarte. Agregó que la denuncia se llevó a San Estanislao, y estuvo a cargo de la fiscala Lilian Ruiz.

Según padre de víctima, cambiaron carátula de la causa

Los encargados de la estancia en ese entonces y quienes finalmente fueron sindicados como presuntos autores del asesinato, según un informe fiscal, fueron Eliodoro Gutiérrez Enciso y Juan Pablo Benítez Jara. “Se fueron presos ese día, pero estuvieron pocos meses, luego fueron beneficiados con prisión domiciliaria”, dijo Cipriano Duarte.

Al ser consultado del por qué no acusó directamente al actual ministro de Agricultura, aseguró que el informe policial y la carátula del caso fueron modificados.

Ministro Giménez habla de persecución

El titular del MAG, Carlos Giménez, salió al paso y negó cualquier tipo de acusación en su contra sobre este caso. Culpó al actual gobernador del primer departamento, Freddy Tadeo D’Ecclesiis, y al exintendente de Lima, Julio Franco, de estar detrás de esta denuncia.

”Definitivamente, no es así, esos personales trabajaban conmigo, pero no es así. Uno de los personales. Pero cómo que yo voy a estar involucrado en una situación como esta”, manifestó en su defensa el ministro.

”Yo no estoy involucrado en este caso. Las personas que están en el caso tienen que resolver y explicar, fue en una jornada de pesca y se mataron ahí”, aseguró Giménez. Pidió que no se le llame por algo que pasó en el 2013 y que le quieren reflotar porque es ministro.