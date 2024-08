Video: piden refugio para “monos nocturnos” rescatados

Cristina Ricardo, vive en el barrio Laurelty, de la ciudad de San Lorenzo, y se encuentra solicitando ayuda para encontrar un hogar adecuado a dos monos nocturnos que rescató recientemente. La mujer relató que adquirió a los primates de una vendedora ambulante al percatarse de las precarias condiciones en las que se encontraban.

“Lo primero que pensé fue, voy a comprar y voy a llevarles a un lugar donde puedan estar mejor”, expresó Ricardo.

Si bien la intención de la vecina fue salvar la vida de estos animales silvestres, reconoce que no cuenta con los recursos ni el conocimiento necesario para brindarles los cuidados adecuados, los monitos están dentro de una jaula de loros. “Los puse ahí porque no tengo espacio, no tengo lugar porque vivo en un departamento”, explicó.

Ayuda para encontrar un refugio

Por esta razón, hace un llamado a la ciudadanía o a instituciones estatales para que se solidaricen con su causa y le ayuden a encontrar un refugio especializado donde los monos puedan vivir en un ambiente seguro y acorde a sus necesidades.

“Ellos necesitan un mejor lugar y estar libres”, sostuvo la mujer.

Monos nocturnos

Los monos nocturnos, también conocidos como monos lechuza o Aotus, son un género de primates que se caracterizan por ser los únicos monos verdaderamente nocturnos en el mundo. Esto significa que son más activos durante la noche, lo que les ha permitido desarrollar una excelente visión nocturna. Sus grandes ojos les permiten ver en la oscuridad, un rasgo distintivo que los diferencia de otros primates.

Estos monos habitan principalmente en las selvas tropicales de América Central y del Sur, desde Panamá hasta Argentina. Se encuentran en diversos hábitats, desde selvas húmedas hasta bosques secos.

En Paraguay, los monos nocturnos son conocidos localmente como “ka’i pyhare” y son parte de la rica biodiversidad de nuestro país.