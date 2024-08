IPS “es una matadería” donde “no hay ni un Geniol”, denuncian trabajadores rurales

Simeona Brítez, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores Rurales, denunció hoy que un trabajador que requiere de una urgente intervención quirúrgica tras una caída de caballo, está a la deriva en el Hospital de Especialidades Quirúrgicas - Ingavi del Instituto de Previsión Social (IPS).

El paciente compró toda la medicación e insumos descartables para ser operado en la mañana de ayer y posteriormente ingresó a quirófano. No obstante, la cirugía no se realizó porque los médicos alegaron falta de estudios médicos. El asegurado, proveniente del Chaco, corre el riesgo de perder el único brazo que todavía puede recuperarse, afirmó la denunciante.

“Este hombre tiene comprometidos sus dos brazos. Uno de ellos ya nos afirmaron que quedará discapacitado, pero el otro brazo se puede salvar con una operación. La cirugía se programó hace 15 días para ayer, le pidieron todos los medicamentos porque el IPS no tiene ni Geniol, pero del quirófano le sacaron otra vez porque le dijeron que le faltaban estudios y análisis”, reclamó la denunciante.

Brítez manifestó que recurrieron a “vaquitas” (colecta) para conseguir los medicamentos e insumos solicitados, porque “no tienen dinero”. Además, comentó que el paciente no se está alimentando desde el domingo último, esperando entrar a quirófano.

IPS: Consejero no respondió a desesperado pedido

Brítez reclamó también la falta de empatía e interés de los consejeros del IPS, en especial de Víctor Insfrán, representante de los Trabajadores Aportantes. Manifestó que intenta comunicarse con el consejero desde la semana pasada, pero este no responde llamadas ni mensajes.

“Le escribí, le llamé, pero no me contesta, nunca contesta. Ni hilo no tienen y descuenta cada mes el 9% del salario al trabajador. Tenés un accidente y no hay nada, es una matadería el IPS, no sabés si salís sin brazos, sin piernas o sin cabeza”, lamentó Brítez.

Solicitarán amparo para urgente intervención

Ante la insistencia del Sindicato Nacional de Trabajadores Rurales, en el IPS Ingavi comunicaron esta tarde que el trabajador fue dado de alta médica y que reprogramarán la cirugía para dentro de 30 días.

La secretaria general del gremio afirmó que de esperar ese tiempo, el hombre perderá el único brazo que todavía está a tiempo de ser salvado, por lo que anunció que solicitarán un amparo mediante la Defensoría del Pueblo.