Investigadores encarnacenos presentarán resultados en conferencia científica sobre la Antártida, en Chile

Los resultados de la investigación “Los mares de la Antártida, más allá de la Antártida” dan cuenta sobre la influencia de la corriente oceánica antártica en países tropicales como Paraguay. El equipo técnico de la UNI encargado de la investigación está integrado por la Dra. Estelvina Rodríguez, Víctor Vera, Clara Villalba, Gabiota Mendoza y Tatiana Wieczorko Barán.

El trabajo fue aceptado por el Comité Científico de Investigación Antártica (SCAR por sus siglas en inglés) para ser presentado durante la Conferencia Científica Abierta (CCA) que se desarrollará en la ciudad austral chilena los días 17, 18, 24 y 25 de agosto.

“Los fuertes vientos, las bajas temperaturas y la dinámica del hielo marino antártico conducen a patrones actuales que influyen en las corrientes oceánicas globales (Rodrigo C, 2008). Los antecedentes también indican una aceleración de la Corriente Circumpolar Antártica (ACC) facilitando el intercambio de propiedades como calor o carbono entre cuencas oceánicas (Rui Shi et al, 2021), por lo que se espera que estas propiedades aumenten en las regiones tropicales, de ahí la importancia de poner en consideración la influencia de la corriente oceánica antártica en países tropicales como Paraguay”, señala la Dra. Rodríguez, como conclusión de la investigación.

El hecho de que la investigación haya sido aceptada para su presentación en la Conferencia Científica Abierta del SCAR es relevante para nuestro país, y para la UNI, pues pone de relieve la capacidad y el nivel de investigación de nuestros científicos, destacó la Dra. Rodríguez.

El SCAR es la principal plataforma mundial para la ciencia antártica. Reúne a cientos de investigadores y otras partes interesadas que muestran avances de vanguardia, dando forma a la trayectoria del conocimiento polar. Se centra no sólo en mejorar nuestra comprensión de la Antártida sino también en discutir su interfaz con cuestiones críticas como la crisis climática y sus impactos globales, señaló la profesional.

La presentación durante la Sesión 8 de la conferencia internacional, que se refiere a “eventos extremos polares y sus impulsores físicos”, estará a cargo de la Dra. Estelvina Rodríguez y la Ing. Clara Villalba, ambas docentes de la UNI, y el estudiante de ingeniería ambiental Víctor Vera. La delegación costea su participación con sus propios recursos.

El trabajo propuesto por el equipo técnico de la UNI, integrado por Estelvina Rodríguez, y Víctor Vera, Clara Villalba, Gabiota Mendoza y Tatiana Wieczorko Barán, se titula: The seas of Antarctica, beyond Antarctica, dentro del área de las Ciencias Físicas, evaluada por el comité del ítem 8: Polar extreme events and they physical drivers, (Fenómenos polares extremos y sus impulsores físicos) cuya coordinación científica está conformada por: Dr. Pranab Deb, Dr. Andrew Orr, Dr. Thomas Caton Harrison.

Hito importante

La Dra. Rodríguez sostuvo que siendo esta investigación una de las primeras propuestas presentadas por Paraguay, es un hito académico muy importante, ya que el Comité Científico de Investigación Antártica (SCAR), es una organización temática del Consejo Científico Internacional (ISC) y fue creado en 1958. Se encarga de iniciar, desarrollar y coordinar investigaciones científicas internacionales de alta calidad en la región Antártica (incluida la Región Austral y Océano) y sobre el papel de la región en el sistema terrestre.

La Dra. Rodríguez es miembro del comité científico de la SCAR en el área de ciencias físicas, en el cual participa a través del Programa AntClimNow coordinado desde Cambridge. El SCAR brinda asesoramiento científico objetivo e independiente a las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico y otras organizaciones como la CMNUCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), y el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático) sobre cuestiones de ciencia y conservación que afectan la gestión de la Antártida, el Océano Austral y su influencia en el sistema Tierra.