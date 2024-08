Negligencia en el IPS: residentes casi dializan a paciente por error, denuncia su familia

Familiares de la señora Nicolasa Zárate, internada hace una semana en la Urgencia del Instituto de Previsión Social (IPS) con un cuadro grave, denuncian un supuesto caso de negligencia que podría haberle costado la vida, luego de una confusión de identidad de los médicos residentes.

Irmina Vega, una de sus hijas, contó a ABC que su madre se encuentra internada en el área de cuidados intensivos, por lo que ellos no tienen acceso permanente a ella.

Contó que ella está recibiendo un tratamiento de diálisis, pero estos procedimientos son programados para los días martes, jueves y sábados, con algunos cuidados especiales, dada la gravedad de su cuadro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La denuncia de la familia señala que por una confusión de la identidad de la paciente y ante la imposibilidad de sus familiares de permanecer con ella, médicos de guardia casi la someten a un procedimiento que no estaba previsto para ella, poniendo incluso en riesgo su vida, cosa que no pasó solo por intervención de una de sus cuñadas que se percató de lo que estaba pasando.

Lea más: Renuncia de cirujanos del IPS: Círculo Paraguayo de Médicos anuncia reunión

IPS: se la llevaron a dializar por error

Según el relato de la denunciante, esta mañana, día en el que la paciente debía recibir la visita de su cuñada para cuidarla, se llevó la sorpresa de que la señora Rafaela no estaba en su lugar de internación. Al consultar a los médicos, le dijeron que fue llevada para recibir un procedimiento de diálisis

Ante esta situación y consciente de que no le correspondía recibir el procedimiento la cuñada fue corriendo hasta nefrología para detener el procedimiento y le dijeron que su paciente no estaba ahí. Ante la insistencia, ingresó al lugar y la encontró con otro nombre escrito en su legajo y confirmó que confundieron su identidad.

“Mediante que llegamos a tiempo, no le hicieron el procedimiento, porque ahí no sé qué hubiera podido pasar, porque ella está en estado delicado, está muy débil. No sabemos si iba a poder resistir eso porque también tiene problemas cardiacos y está muy complicado”, dijo la hija.

Lea más: Personas con enfermedades catastróficas no reciben fondos por desatención y desorganización

No es la primera vez que la confunden, denuncian

La denunciante señaló que no es la primera vez que su madre es confundida con otra persona. “Con procedimientos así sí, pero con medicación ya nos pasó, que le van a dar medicamentos que son de otros pacientes. Nosotros a los cuidadores ya les entrenamos para que pregunten y vamos anotando en un cuaderno qué tiene que tomar y a qué hora”, contó.

“Así nos dimos cuenta de que medicamentos de otros pacientes le van a dar a mi mamá, o de mi mamá le van a dar a otro paciente. Es un desastre, una carnicería”, lamentó.