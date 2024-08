Salud Cero: pacientes denuncian faltantes de medicamentos y profesionales en San Juan Bautista

Varios pacientes que acudieron al Hospital Regional de la ciudad de San Juan Bautista, Misiones, denunciaron que no encontraron los medicamentos que los profesionales médicos les recetaron y que lastimosamente tienen que comprar.

Los afectado son de diferentes puntos del distrito, como también de otras ciudades, pero todos se quejaron se quejaron de la falta de medicamentos principalmente los básicos, cómo antigripal, ibuprofeno entre otros. Los mismos están acudiendo para una atención médica por cuadros respiratorios, y a la hora de ir a buscar las medicinas, se encuentran que muchos de los recetados, no se cuentan en las farmacias internas de la institución.

En ese sentido, también mencionaron que falta más profesionales médicos principalmente en el área de Pediatría, ya que acuden con sus hijos para las atenciones médicas y se encuentran con la sorpresa que no se cuenta con pediatras en consultorio y que tienen que ir a consultar a través de urgencias. En ocasiones suelen esperar horas para una atención.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Catalina Ramírez, una de las personas que acudió con su hijo enfermo hasta el hospital para una consulta, en admisión le indicaron que hoy no se tenía médico pediatra en consultorio y que tenía que acudir al área de urgencias para que su hijo pueda ser evaluado por un profesional médico.

“Hoy vine con mi hijo para que pueda consultar con un pediatra y en admisión me mencionaron que hoy no se cuenta con ese profesional en el área de consultorio y que teníamos que ir en urgencia para que le puedan atender”, señaló.

En esa dependencia, como su nombre lo dice, atienden primero los casos más urgentes y después los otros casos. “En ese sentido, nosotros tenemos que estar esperando horas y horas para que nos puedan atender y eso no se puede, con criatura no podemos esperar mucho tiempo”, añadió, Ramírez.

“Esperamos que el doctor Pablo Aveiro pueda solucionar esta situación, ya que con este cambio de clima repentino, la humedad y el humo en el ambiente las criaturas se enferman fácilmente y con urgencia necesitamos más médicos pediátricos en consultorios; los niños tienen que ser prioridad en la atención”, concluyó Catalina Ramírez.

Por su parte el director del Hospital Regional, Pablo Aveiro, mencionó que con relación al medicamento el faltante es a nivel central y que ellos pasan su lista de pedido al parque sanitario y de acuerdo a lo que se cuenta, están proveyendo.

“Sobre los faltantes de medicamento, eso es dependiendo al parque sanitario de la Octava Región Sanitaria, como también del parque sanitario a nivel central. En ese sentido, el Ministerio de Salud está teniendo algunos inconvenientes con el abastecimiento. Los pedidos siempre hacemos desde el hospital y lastimosamente no depende de nosotros; eso ya depende a nivel central”, señaló.

Al referirse a la falta de profesionales pediátricos comentó que varios médicos están con reposo a consecuencia de embarazó de alto riesgo. “Actualmente dos colegas nuestros que hacían atención en consultorio están de reposo ya que están con embarazó de alto riesgo”, dijo.

“Pero estamos en trámites para poder regularizar las atenciones en el área de consultorio de lunes a viernes como se solía tener a más tardar para la próxima semana, pero actualmente los pacientes tienen que recurrir hasta urgencias”, finalizó, Aveiro.

Salud aplazada, dice paciente oncológico

Francisco Gómez, paciente oncológico, en su momento había mencionado que la salud en nuestro país está aplazada ya que el mismo tuvo que comprar todos los medicamentos que requería para seguir con su tratamiento.

Gómez, en el 2021, fue diagnosticado de dermatomiositis con compromiso cutáneo y muscular y que ya ha pasado por varias sesiones de quimioterapia muy costosas y muy rigurosas. En ese sentido, mencionó “que lastimosamente la salud en nuestro país está totalmente aplazada”, ya que tuvo que vender todo y recurrir a maratones para juntar los recursos y comprar los medicamentos.

“La salud en el Paraguay está aplazada, yo tuve que vender todo. Me quedé sin nada para poder adquirir los medicamentos. Lastimosamente no conseguimos ni una ampolla en el hospital y no solo eso, en ocasiones, no conseguís ni jeringas, gasas, suero o algunas cosas básicas”, manifestó, Francisco Gómez.

Actualmente el mismo está continuando con su tratamiento en la capital de nuestro país, costeando los gastos gracias a una maratón solidaria que se le había realizado el pasado 02 de agosto donde se recaudó la suma de G. 35.355.000.