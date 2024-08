Plan Sumar: lanzan Política Nacional de Salud Mental con capacitación de profesionales en psiquiatría y psicología

El Ministerio de Salud Pública (MSPBS) a través de su Plan Sumar, anunció que se encaminan a mejorar la atención de la salud mental en Paraguay, mediante la aprobación de la Política y el Plan Nacional de Salud Mental 2024-2030, además del Manual Organizacional de la Red de Salud Mental y Adicciones.

El primer paso fue la capacitación e incorporación de profesionales sanitarios al Centro Residencial de Deshabituación y Rehabilitación de Adicciones de la División de Tratamiento Residencial Especializada-DITRES en la ciudad de Piribebuy.

La doctora María Teresa Barán, ministra de Salud Pública aseguró que estos documentos son herramientas claves para construir un “sistema de salud mental sólido, accesible y cercano a las comunidades”.

Durante los últimos años, la atención a la salud mental en el país es sumamente cuestionable, considerando que el Hospital Psiquiátrico, referente en atención a nivel país fue blanco de innumerables denuncias relacionadas al maltratos, abusos físicos e incluso sexuales.

Barán reconoció que “aún queda mucho por hacer” pero que con este plan comienzan a sentar las bases para una atención más integral y equitativa. “Sé que falta muchísimo por hacer, pero si no empezamos a hacer, si no empezamos a construir este sistema de salud mental que todos los paraguayos se merecen, no vamos a avanzar.

Plan Sumar inicia con capacitación de profesionales en psiquiatría y psicología

El Ministerio de Salud resaltó que a fin de iniciar con una mejora integral en la atención a la salud mental, han iniciado la capacitación de 32 profesionales en psiquiatría y psicología, quienes recibirán formación en la guía internacional de trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias.

Asimismo, también se capacitó e incorporó a 26 profesionales sanitarios al Centro Residencial de Deshabituación y Rehabilitación de Adicciones de la División de Tratamiento Residencial Especializada-DITRES, ubicado en Piribebuy.

Este centro, que se encuentra en proceso, tendrá capacidad para 30 pacientes masculinos y ofrecerá un programa integral de rehabilitación de nueve meses, buscando brindar un tratamiento especializado para recudir el impacto de las adicciones en la sociedad.