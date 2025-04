Socios de Santi están mimetizados con sus negocios también en la UNA

El convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Universidad Nacional de Asunción (UNA), a cargo de la rectora Zully Vera, y ueno bank, representado por Juan Gustale, se firmó el 16 de julio de 2024. Su vigencia fue inmediata y por un plazo de 5 años, según el documento publicado como respuesta en el portal de acceso a información pública.

El acuerdo establece en su primera cláusula que el objeto principal es “la colaboración interinstitucional para el desarrollo, la planificación, investigación, extensión universitaria y prestación de servicios bajo un establecimiento de oportunidades para estudiantes y la comunidad en general que forma parte de ambas instituciones”.

Lo cierto es que en la cláusula segunda aparecen los compromisos de las partes, entre los cuales se cita la promoción y difusión. Según ese ítem, se deben “asignar los recursos humanos y logísticos necesarios para el desarrollo de las actividades específicas conducentes al cumplimiento del objeto del presente convenio marco, conforme a su disponibilidad presupuestaria”, además de “impulsar acciones y ejecutar los proyectos a ser desarrollados en cumplimiento del presente convenio, para el logro pleno del objeto del mismo”.

Seguidamente, figura que en “los actos públicos en que sean presentados los objetivos logrados en el marco de la ejecución del presente convenio marco, las partes se obligan a mencionar que dichos logros fueron realizados de manera conjunta. En la promoción, difusión y divulgación de las acciones realizadas como consecuencia del desarrollo del presente convenio marco, se hace constar de forma expresa la participación de ambas partes” (sic).

Igualmente, agrega que en “todas las publicaciones, materiales de divulgación y otros elementos visuales como ser texto, plantilla, imagen, vídeos, carteles o placas, tanto físicas como virtuales originadas, deberán exhibirse ambos logotipos con similar tratamiento gráfico, el mismo tamaño y en iguales condiciones de visibilidad, pudiendo establecerse cualquier otra modalidad en los acuerdos específicos” (sic).

Más llamativo es que, a pesar de contundentes compromisos en el convenio, se estableció en la cláusula quinta que no genera ningún compromiso financiero entre las partes. “Cada una de las partes podrá presupuestar los recursos asignados en los acuerdos específicos, de conformidad a su disponibilidad presupuestaria” (sic). En otras palabras la UNA, además de promocionar al banco privado en forma gratuita, deberá destinar fondos para el convenio.

ueno bank tiene como accionista principal al Grupo Vázquez SAE, socio de Peña hasta el 4 de abril pasado en ueno Holding Saeca. Otro socio de la entidad bancaria –que logró acaparar G. 2,3 billones de fondos públicos en cuestión de 19 meses– es u Paraguay SA.

Esta última compañía tiene como accionista principal a U Holdings S.à r.l., una compañía constituida en Luxemburgo y que tenía –coincidentemente también hasta el 4 de abril pasado– como accionista a Francisco Peña Palacios, hermano del mandatario.

“A nadie se le obliga nada”

La ministra de la Mujer, Cynthia Figueredo, defendió ayer el convenio marco que firmó la secretaria de Estado a su cargo con ueno bank, cercano al presidente Santiago Peña. Aseguró que “a nadie se le obliga nada”, a pesar de que en el acuerdo específico se establece la capacitación de las mujeres en el centro Ciudad Mujer y a la vez promover el uso de herramientas digitales, sugestivamente, solo de ese banco privado.

Afirmó que optar por alguno de los productos de esa entidad bancaria ya es una decisión de cada participante. Para la ministra, la realización de charlas sobre productos específicos de un banco y la recolección de datos sensibles son más bien una oportunidad de educación financiera a las mujeres y que puedan formalizarse.

Al consultársele si eso no podría considerarse como el uso del aparato estatal para una cuestión privada, respondió que no, porque –según ella– el banco no tiene un espacio físico dentro del centro ciudad mujer.

Añadió que, al ser un convenio, no está establecida la retribución económica. No es un acuerdo comercial, dijo.

Por otro lado, ABC intentó ayer obtener la versión de la rectora de la UNA, Zully Vera, pero no atendió nuestras llamadas.