Comerciantes del Mercado de Abasto protestan por repentina orden de desalojo

Un grupo de aproximadamente 10 permisionarios del Mercado de Abasto de Asunción deben desalojar sus casillas esta semana. Relataron que fueron notificados recién ayer y tienen tres días para reubicarse en otra zona, debido a que se realizará una edificación en el sitio que ocupan hace casi 20 años.

Por ese motivo, se movilizaron esta mañana y planean también trasladarse para protestar frente a la Municipalidad de Asunción.

“Están vendiendo nuestras casillas y hasta pasillos, a espaldas de nosotros y sin ser comunicados. No estamos ajenos a las mejoras, estamos ajenos a que nos quieran ubicar en donde no hay ventas, en un lugar precario, a que se haya hecho todo a nuestras espaldas”, lamentó Cristian Prieto, uno de los afectados.

Señaló que se enteraron de que se estaba realizando un proyecto que los afectaría y pidieron información a la Junta. “Recién después de eso ayer nos notificaron y dijeron que tenemos 72 horas para desalojar”, destacó.

Denuncian que director del mercado es “dictador y prepotente”

Agregó que piden una mesa de diálogo para estar informados sobre todo lo que se está planificando y ver dónde ser reubicados. “Nos quieren llevar a un lugar precario donde nos pueden robar y nadie se va a hacer cargo. Todos pagamos un canon y tenemos contratos de cinco años, que no están vencidos”, enfatizó el mismo permisionario.

Los trabajadores denunciaron además que son expulsados de las reuniones. “No estamos ajenos a las mejoras, estamos ajenos a que nos quieran imponer cosas de esta manera. Tenemos un director dictador y prepotente”, sentenció.

Permisionarios, muy preocupados

Otra de las afectadas, Angélica Vázquez Paredes, contó que trabaja en el Mercado de Abasto hace 44 años y lleva 23 años en el puesto que ahora debe repentinamente desalojar.

“Yo tengo todos los papeles. No puedo dormir por esta situación, tengo 84 años, no es justo, esta es nuestra vida, nosotros queremos trabajar y nos hacen eso. No tengo a nadie, este es mi sustento”, lamentó la mujer entre lágrimas.