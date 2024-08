Salud cero: agudas carencias y maltratos se soportan en Centro de Salud de San Antonio

SAN ANTONIO. Falta de medicamentos y médicos; largas esperas, atenciones privilegiadas y hasta de maltratos, denuncian las personas que acuden al Centro de Salud local. Para las consultas deben madrugar y muchos ya no consiguen número, pues solo atienden 20 personas por médico. Hace poco entregaron una obra para el Hospital Materno Infantil, pero no está equipada por el Ministerio. Además no cuenta con generador de energía, mientras el único colposcopio se encuentra averiado.