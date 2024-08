Allanan supuesto desarmadero clandestino en busca de vehículos hurtados en distritos de Paraguarí

El allanamiento estuvo a cargo del fiscal de la Unidad Penal N° 2 de Paraguarí, Gustavo Sosa. El agente público dijo están investigando presuntos hechos de “hurto agravado” que se registraron en las últimas semanas en los distritos de Paraguarí y Yaguarón respectivamente.

En ese aspecto, la comitiva fiscal - policial allanó la “Casa Quinta Stradivarius”, ubicada en la compañía Tape Guazú, de la ciudad de Piribebuy, propiedad de Herminio Casco Piñánez (34). Al lugar se llegó a los efectos de ubicar e incautar elementos que guarden relación con el hecho punible investigado, explicó el representante del Ministerio Público.

En cumplimiento al mandamiento de allanamiento, firmado por la jueza penal de Garantías de la Adolescencia e Interino del Juzgado Penal de Garantías del Segundo Turno de Paraguarí, Abg. Zusan Domenech, los intervinientes se constituyeron en la casa quinta donde fueron recibidos por Laura Maliza Casco Piñánez, quien accedió a la verificación de la casa quinta.

El fiscal Sosa manifestó que se procedió a realizar el cateo en el lugar donde encontraron varios autopartes que estaban en un depósito. Dicho sitio fue lacrado ayer y hoy ya se encuentran en el lugar efectivos policiales del Departamento de Desarmadero de la Policía Nacional para realizar la pericia y el inventario.

Varios autopartes ocultos en un depósito

El agente fiscal Sosa informó que es impresionante la cantidad de partes de vehículos encontrados en un depósito de la casa quinta allanada. Entre ellos fueron ubicados cubiertas, asientos, cuadro de tren delantero, llantas, para golpes de diferentes modelos de vehículos, parabrisas y otros. Todas las evidencias serán incautadas y trasladas al Departamento de Desarmadero a cargo del Ministerio Público.

El fiscal tiene orden de detención contra cuatro personas quienes no fueron ubicados en el lugar del allanamiento. No dieron a conocer los nombres para no entorpecer la investigación. La idea es dar con ellos e indagar si se trata de un hecho de reducción o si están involucrados en hechos de hurto agravado.

El allanamiento fue acompañado por el jefe de Comisaría de Carapeguá, comisario Fabián Barrios, el jefe de Comisaría de Paraguarí, sub comisario José Haifuch, el subjefe de dicha dependencia Luis Zorrilla y el personal del Grupo Especial de Operaciones (GEO) a cargo del cargo del subcomisario Víctor Florentín.