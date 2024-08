Desalojo en el Abasto: “Nosotros tenemos contrato hasta 2026″, dicen casilleros

Comerciantes del Mercado de Abasto realizan una medida de fuerza para evitar ser desalojados de sus casillas.

Hoy se cumplió el plazo de 72 horas que le comunicaron las autoridades para que retiren diez casillas para el despeje de un espacio que formará parte de un nuevo edificio que se construirá en el predio.

Ante esta situación, los comerciantes tomaron esta medida de urgencia para evitar que se los quite por la fuerza.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cristian Prieto, vocero del grupo, reiteró que no van a abandonar sus espacios y que han agotado todas las instancias intentando conversar con el director, pero no han sido escuchados. Asimismo, señaló que el intendente de Asunción no quiso recibirlos.

Lea más: Comerciantes del Mercado de Abasto protestan por repentina orden de desalojo

Desalojo en el Abasto: “Nos van a matar acá”

Los comerciantes señalaron que las autoridades se mantienen en que ellos tienen que abandonar sus puestos. “Nosotros no vamos a salir, tenemos un contrato que vence en el 2026 y vamos a permanecer aquí hasta que nuestro contrato venza. Hemos solicitado una medida cautelar de urgencia por los daños que nos pueden ocasionar aquí”, dijo Prieto

Alexander Bareiro, uno de los encadenados, reiteró que no abandonarían sus puestos sin garantías de que sus derechos serían respectados. “No vamos a salir de acá. Nos van a matar acá”, remarcó.

Los manifestantes señalaron que no tienen garantías de que después de salir se los vuelva a reubicar, por lo que sin un documento escrito no van a ceder.